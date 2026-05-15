Subsidio de Gas Licuado: Así se entregará a los beneficiarios

15 may. 2026 - 08:00 hrs.

El Gobierno confirmó la modalidad de entrega para el esperado Subsidio de Gas Licuado, un apoyo económico que busca aliviar el bolsillo de las familias frente a los altos costos de este recurso esencial durante los meses de invierno.

Tras diversas dudas por el uso exclusivo de medios digitales, se habilitó un método físico para recibir este beneficio. Esta alternativa busca facilitar el cobro del aporte, especialmente para los adultos mayores del país.

¿Cómo será la entrega del Subsidio de Gas Licuado?

De acuerdo con las autoridades gubernamentales y de BancoEstado, el pago de este beneficio comenzará a entregarse a partir del primero de junio a través de diversas plataformas.

Digital: Quienes estén familiarizados con la tecnología podrán acceder al beneficio a través de la aplicación de BancoEstado y la app RUT Pay.

Quienes estén familiarizados con la tecnología podrán acceder al beneficio a través de la aplicación de BancoEstado y la app RUT Pay. Presencial (método físico): Se podrá recibir un voucher o vale físico en cualquier Caja Vecina, sucursal de BancoEstado o BancoEstado Express. Este cupón impreso se podrá canjear en las distribuidoras de gas que operan en todo el país.

¿Cuál es el monto del Subsidio de Gas Licuado?

El beneficio contempla la entrega de un cupón por un monto de $27.000. Esta cifra fue calculada por el Gobierno y equivale al precio promedio de un cilindro de gas de 15 kilos.

Es importante recalcar que este dinero se entrega como un vale de canje para la compra del gas y no como dinero en efectivo.

¿Para quién es el Subsidio de Gas Licuado?

Este aporte estatal está dirigido exclusivamente al 80% de la población más vulnerable del país, calificación que se determina a través de la cartola del Registro Social de Hogares (RSH).

Según las autoridades de Gobierno, la cobertura de este beneficio logrará llegar a un total de 7,7 millones de hogares que cumplen con este requisito socioeconómico.

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