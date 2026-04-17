Subsidio de Gas: Esta es la fecha en que comenzaría su entrega

17 abr. 2026 - 09:00 hrs.

El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha del Subsidio de Gas Licuado, una iniciativa diseñada para proteger el presupuesto familiar durante los meses de invierno, permitiendo costear la calefacción esencial en los hogares del país.

Este beneficio busca mitigar el impacto del alza de precios en los combustibles, beneficiando a millones de personas. La implementación será a través de un mecanismo de pago directo para asegurar que el apoyo llegue oportunamente.

¿Cuándo inicia la entrega del Subsidio de Gas?

De acuerdo al Ministerio del Interior, la entrega de este beneficio está programada para comenzar en el mes de junio.

Esta fecha coincide estratégicamente con la llegada de las temperaturas más bajas y el inicio oficial del invierno, período donde el consumo de gas aumenta significativamente.

¿Quiénes pueden recibir el Subsidio de Gas?

El beneficio está focalizado en los sectores más vulnerables de la población para garantizar un uso eficiente de los recursos estatales. Por ello, lo recibirán personas y familias dentro del 80% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH).

Se estima que la medida llegará a beneficiar a cerca de 7,5 millones de personas a lo largo de todo el territorio nacional.

¿Cómo se entregará el Subsidio de Gas?

A diferencia de otros programas que utilizan vales de descuento o distribución de cilindros, este subsidio operará mediante una transferencia a la cuenta del beneficiario, quien podrá hacer uso del monto con la tarjeta electrónica de BancoEstado.

Este mecanismo busca simplificar el acceso al beneficio, permitiendo que las familias puedan disponer del dinero de forma inmediata sin depender de la logística municipal o la entrega de cupones físicos.

Cabe mencionar que el dinero depositado sólo podrá emplearse en la compra de gas en comercios establecidos, por lo que no aplica para otras transacciones.

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