Gonzalo Guerrero y Pilar Giannini: Los nuevos subsecretarios de Seguridad

02 jun. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la salida de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana del Ministerio de Seguridad Pública, el ministro Martín Arrau tomó la decisión de presentar a los próximos subsecretarios.

¿Quiénes son los nuevos subsecretarios?

Se trata del actual Jefe de Gabinete del biministro, Claudio Alvarado, Gonzalo Guerrero, quien se hará cargo de la subsecretaría de Prevención del Delito.

En tanto, Pilar Giannini, también asesora del secretario de Estado, asumirá en Seguridad.

¿Cuándo van a asumir sus nuevos cargos?

Sus funciones comienzan este miércoles. El ministro Arrau presentó la tarde de este martes el plan de seguridad que La Moneda pretende implementar, ahora, con equipo completo.