Ministro Arrau presenta el Plan Operativo de Seguridad Pública: Los pilares con que el Gobierno busca enfrentar la delincuencia

02 jun. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentó este martes ante el Senado el Plan Operativo de Seguridad Pública, la hoja de ruta con la que el Gobierno busca enfrentar la crisis de seguridad a través de una estrategia basada en tres ejes: prevención, control territorial y fortalecimiento institucional.

La exposición se produjo luego de la controversia generada en las últimas semanas por la ausencia pública del plan, situación que terminó provocando la salida de la exministra Trinidad Steinert. Arrau había comprometido que el documento sería presentado este 2 de junio y cumplió con el anuncio ante la Cámara Alta.

¿Qué djo el ministro?

"Hoy estuvimos en una sesión contándoles sobre el plan operativo de seguridad pública. Un plan que se estructura en tres pilares: la prevención, el control y la institucionalidad, y en siete focos de gestión específicos con tareas, con fuerzas de tarea", explicó el secretario de Estado.

El ministro agregó que la propuesta también contempla la priorización de cerca de 25 proyectos de ley que serán impulsados o ingresados al Congreso como parte de la agenda de seguridad.

El objetivo, explicó el ministro, es mejorar la coordinación de los organismos del Estado para enfrentar fenómenos delictuales cada vez más complejos.

"De eso se trata. Este plan se trata de tener más inteligencia del Estado, más articulación de los organismos del Estado, todas las facultades que da la ley 21.730 que crea este Ministerio", sostuvo.

Intervención de barrios y zonas críticas

Uno de los aspectos centrales del plan será la intervención de barrios considerados de alta peligrosidad.

Arrau señaló que el Gobierno ya cuenta con una lista preliminar de sectores priorizados, seleccionados a partir de indicadores de delincuencia, niveles de violencia y deterioro urbano.

"Tenemos identificada una lista preliminar. Es por factor de peligrosidad, de ocurrencia de delito. La verdad es que es bastante sencillo el criterio, los datos los tenemos", indicó.

El ministro adelantó que durante las próximas semanas comenzarán las primeras intervenciones territoriales en sectores críticos del país.

Combate al crimen organizado y fortalecimiento carcelario

Durante su intervención, Arrau también destacó el operativo desarrollado por la Fiscalía Metropolitana Sur, la PDI y Gendarmería que permitió desarticular una red vinculada al Tren de Aragua y una operación de lavado de activos que habría movilizado cerca de 80 millones de dólares.

Asimismo, abordó los planes para fortalecer la infraestructura penitenciaria del país, iniciativa que contempla más de 20 mil nuevas plazas carcelarias y la construcción o ampliación de cerca de diez recintos.

La estrategia también considera aumentar la capacidad para internos de alta peligrosidad. Según explicó el ministro, el objetivo es contar antes de fin de año con cinco recintos que operen bajo régimen de máxima seguridad para líderes de organizaciones criminales y delincuentes de alta peligrosidad.

"Son celdas individuales, salen de su celda completamente esposados, tienen régimen de visitas restringido. Hoy día estamos hablando de criminales muy violentos, asesinos múltiples y líderes de organizaciones criminales", detalló.