El detalle que frustró robo de camión que transportaba más de $350 millones en computadores

22 jul. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros logró la detención de siete personas por el robo de un camión de alto tonelaje, que transportaba artículos tecnológicos avaluados en más de $350 millones.

Camión transportaba cerca de 200 computadores

El hecho ocurrió a eso de las 14:00 horas del martes en la Ruta 68, cuando el vehículo ingresaba al sector de Ciudad de Los Valles, en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

El camión, perteneciente a la empresa Tasa Logística, transportaba 200 notebooks que recientemente había retirado desde el Aeropuerto de Santiago.

De acuerdo a información policial, el camión fue interceptado por un radiotaxi, una camioneta y un vehículo tipo sedán, de los cuales descendieron cerca de 10 individuos armados y con rostro cubierto.

La banda intimidó al conductor y al peoneta, obligándolos a descender del vehículo de carga, para luego subirlos a uno de los autos utilizados en el robo.

Escolta fue clave en la detención de la banda

Tras concretar el atraco, los antisociales emprendieron la huida a bordo del camión por la Ruta 68, en dirección a la comuna de Curacaví.

Sin embargo, no sabían que un escolta de la empresa acompañaba el cargamento, y fue él quien mantuvo en todo momento el seguimiento de la banda y entregó información en tiempo real a Carabineros.

Personal policial logró detener a los delincuentes, todos chilenos y con antecedentes, quienes regresaban a Santiago por la misma ruta. En la ocasión, se incautaron los tres vehículos usados en el robo.

Paralelamente, en el sector rural de Curacaví, en las cercanías de Cuesta Lo Prado, los funcionarios lograron ubicar el camión sustraído, el cual se encontraba abandonado con la totalidad de la carga en su interior.

En cuanto a las víctimas, tanto el conductor como el peoneta, fueron abandonados por los autores del delito en la comuna de Buin.