Investigan homicidio frustrado en Colina: Hombre fue encontrado con al menos 10 disparos

22 jul. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue víctima de un violento ataque armado en la comuna de Colina, Región Metropolitana. Pese a la gravedad de las lesiones, logró sobrevivir, y actualmente está fuera de riesgo vital.

La persona fue encontrada con al menos 10 disparos en su cuerpo, siendo trasladada de urgencia hasta un centro asistencial. De momento se desconocen las circunstancias del ataque.

El hecho es investigado como homicidio frustrado por la Fiscalía Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Múltiples impactos de bala

"Se recibió una denuncia por parte de Carabineros que informaba de un sujeto masculino que se encontraba con múltiples impactos balísticos en su cuerpo, alrededor de 10", declaró la fiscal ECOH Camila López.

"Producto de la gravedad de las lesiones, debió ser trasladado a un centro asistencial de la Región Metropolitana, en donde se encuentra atendido el día de hoy", agregó.

De acuerdo a la persecutora, el contexto en el que se produjeron los disparos "es motivo de la investigación, y está siendo trabajado por la Brigada de Homicidios".