Mujer sufrió violento robo en edificio de Santiago: Delincuente disparó al aire, la botó y la golpeó para quitarle su celular

21 jul. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue víctima de un violento robo la noche del lunes en el centro de Santiago. Dos delincuentes la abordaron para robarle su celular, agrediéndola a golpes e incluso percutando disparos al aire.

Víctima miraba su celular en la vereda cuando fue abordada

Todo comenzó en el exterior de un edificio residencial ubicado en calle San Diego, mientras la mujer yacía en la vereda mirando su teléfono, en el frontis de la torre.

En ese momento, un delincuente armado se le abalanzó para quitarle el aparato, pero ella se resistió. Para intentar zafar, ingresó a la recepción, siendo seguida por la banda.

Al interior del edificio, la mujer fue golpeada frente al conserje y otros residentes, sin recibir ayuda. Durante el atraco, uno de los agresores percutó al menos un disparo.

Finalmente, los delincuentes lograron quitarle el celular y escaparon. Actualmente se encuentran prófugos. Toda la dinámica del robo quedó registrada en las cámaras de seguridad del edificio.

Mujer fue golpeada en el hall del edificio

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, explicó que, en primera instancia, la mujer fue abordada por un solo individuo, quien tenía acento extranjero. "La intimida con un arma de fuego, intentando quitarle su teléfono", dijo.

"Ante la resistencia de la víctima, el imputado dispara una vez al aire y posteriormente ella ingresa al hall de este edificio intentando arrancar", agregó el persecutor.

"El imputado la sigue, la empuja, la bota al piso, la agrede. El teléfono de la víctima cae al suelo y un segundo imputado que acompañaba al primero también ingresa al edificio y recoge el teléfono, dándose a la fuga estas dos personas", añadió.