Seremi de Atacama revela cifras récord por sistema frontal: "Esto supera el histórico que teníamos en el año 97"

21 jul. 2026 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

La seremi del Ministerio de Obras Públicas de Atacama, Paula Guerrero, conversó este martes con Radio Infinita para entregar detalles acerca de las afectaciones que hay en la región producto del sistema frontal.

En conversación con Juan Manuel Astorga, la autoridad destacó que en Vallenar la situación ha sido fuera de lo habitual. De hecho, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) indica que desde el jueves 16 al martes 21 de julio han caído alrededor de 177 milímetros de precipitaciones: "Esto supera el histórico que teníamos en el año 97", sostuvo.

Siguiendo esta línea, Guerrero destacó que otras de las zonas que han recibido bastantes lluvias son El Tránsito y San Félix.

Las zonas más complejas de conectividad

Guerrero puntualizó en dos socavones, uno de ellos registrado esta semana en el puente Maitencillo: "Cayó un vehículo. La maquinaria se dispuso y se conversó con el alcalde", manifestó.

"Lo que nos preocupa más es el tema de la lluvia que nos está afectando en este momento, por el desplazamiento del flujo de la quebrada", indicó.

Agregó que "hoy día estamos declarados con zona de catástrofe... tuvimos varias reuniones por el estado de rutas y la principal que une Vallenar y Huasco, tiene una desconexión en el puente Maitencillo, que es lo que nos preocupa".

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