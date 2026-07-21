Alerta sanitaria en Coquimbo y Atacama: Evaluarán a personas expuestas a aguas servidas, barro, escombros y hacinamiento

21 jul. 2026 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud decretó el lunes alerta sanitaria para las regiones de Atacama y Coquimbo, en el marco del sistema frontal que ha dejado intensas lluvias y graves afectaciones a personas, calles e inmuebles.

La jefa de cartera, May Chomali, señaló en esa oportunidad que el riesgo para la salud suele aumentar en este tipo de emergencias, entre otras cosas, por los problemas de agua potable y el aislamiento de algunos sectores.

En ese contexto, la autoridad viajó a la zona afectada junto al Presidente José Antonio Kast para coordinar las medidas sanitarias implementadas.

Viaje a la zona afectada

El primer destino fue la región de Coquimbo, comenzando con una visita al Hospital de Ovalle, recinto que presentó filtraciones en los pabellones quirúrgicos. A raíz de lo anterior, se coordinó la instalación de un Hospital Modular de Campaña para garantizar la atención de los pacientes.

Este martes, fue el turno de la región de Atacama. Aunque Vallenar era la primera comuna que visitarían, las condiciones climáticas no se los permitieron. Tras ello, las autoridades se dirigieron a Copiapó, y desde ahí coordinarían las acciones de respuesta ante la emergencia.

Reforzamiento de la higiene

Por medio de un comunicado, explicaron que, desde el sector Salud, también se está haciendo un amplio monitoreo "de las necesidades sanitarias de las zonas afectadas por el sistema frontal".

Las medidas incluyen reforzar:

La vigilancia de la calidad del agua

La manipulación segura de alimentos

El manejo de residuos

La higiene de los espacios

La detección temprana de enfermedades respiratorias o gastrointestinales

Asimismo, se han adoptado las siguientes precauciones:

Revisar la vacunación de damnificados, voluntarios y rescatistas

de damnificados, voluntarios y rescatistas Equipos locales evaluarán los antecedentes de quienes hayan estado expuestos a aguas servidas, barro, escombros, heridas o condiciones de hacinamiento

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