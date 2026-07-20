Prisión preventiva para presunto autor de homicidio del cabo Naín: Esta semana será formalizado por asesinato de Marcos Cosme

20 jul. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el Tribunal de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Carlos Cancino Tapia, a quien la Fiscalía apunta como el presunto autor material del crimen del suboficial Eugenio Naín Caniumil, ocurrido en octubre de 2020.

En esta instancia, Cancino estuvo presente de forma telemática, ya que aún se encuentra hospitalizado en la ciudad de Valdivia.

Cancino volverá a enfrentar a la justicia

Es importante mencionar que Carlos Cancino Tapia fue capturado el miércoles de la semana pasada, en medio de un operativo policial que se realizó en la costa de Valdivia. La captura se concretó en medio de un procedimiento desarrollado en el sector de Punucapa, hecho que terminó con dos carabineros heridos de bala y el propio imputado lesionado por un disparo en el rostro.

Uno de los carabineros lesionados era el cabo Marcos Cosme, quien lamentablemente falleció el pasado sábado producto de las graves lesiones.

De acuerdo con lo informado por el corresponsal de Meganoticias en La Araucanía, Ignacio Beltrán, Carlos Cancino debería enfrentar a la justicia por el asesinato del funcionario policial el miércoles o jueves de esta semana.

El homicidio del suboficial Eugenio Naín

El asesinato ocurrió en horas de la mañana del viernes 30 de octubre de 2020, cuando Painevilo Maldonado junto a otros dos sujetos acudieron hasta el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur, sector Metrenco de Padre Las Casas, con la intención de montar una barricada en la carretera y enfrentarse a Carabineros, en respuesta a un desalojo que se había desarrollado en horas de la mañana.

En ese contexto, los sujetos atacaron un camión conducido por una persona de iniciales J.F.C.C. Los atacantes dispararon las armas de fuego que portaban, impactando un proyectil en el radiador y otro en el parabrisas del vehículo de carga, logrando el conductor escapar del lugar.

Posteriormente, prendieron fuego a neumáticos con el fin de impedir el paso de vehículos en la Ruta 5 Sur, por lo que personal policial se constituyó en el lugar.

Fue entonces cuando el comandante Cristián Fernández Opazo y el por entonces cabo Eugenio Naín Caniumil llegaron a la zona en un vehículo institucional.

Los carabineros "fueron recibidos por parte de los imputados con disparos, tanto proyectil múltiple como proyectil único. Es así que uno de estos impactos, de proyectil único, alcanza al funcionario policial, Eugenio Naín Caniumil", indicó en aquella oportunidad la Fiscalía en su denuncia.

Cabe recordar que en diciembre de 2023, la justicia condenó a Luis Tranamil Nahuel a 32 años de cárcel por este caso.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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