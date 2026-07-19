Rescatan a seis perritos que estaban aislados por sistema frontal en Coquimbo

19 jul. 2026 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros rescató en la mañana de este domingo a seis perritos que quedaron aislados por el sistema frontal en el sector de La Rinconada del Sauce en la comuna de Coquimbo.

El operativo se llevó a cabo en el marco de un recorrido de los funcionarios policiales, que divisaron a dos perritas, una de ellas amamantando a sus cuatro cachorros.

Los animales estaban completamente aislados, atrapados en el agua y expuestos a las malas condiciones del tiempo, lo que llevó a que fueran rescatados de inmediato.

El traslado a una clínica veterinaria

Tras rescatarlos con vida, los canes fueron llevados de urgencia a la Clínica Veterinaria Municipal de Coquimbo, donde fueron albergados con la respectiva atención médica.

Carabineros aprovechó la instancia para concientizar sobre el cuidado de las mascotas y solicitó a las familias a no abandonarlas, consignó Radio Riquelme.

"Sabemos que las mascotas son parte de las familias y en una emergencia como esta también necesitan protección", manifestó la teniente Belén Rodríguez.

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