"Dos pulsos importantes": Jaime Leyton revela cómo seguirán las lluvias de sistema frontal en Coquimbo y Atacama

19 jul. 2026 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la jornada más compleja de lluvias que vivió el norte del país durante el sábado, este domingo comenzó con una pausa en las precipitaciones en algunos sectores de las regiones de Coquimbo y Atacama. Sin embargo, el sistema frontal continuará activo y se esperan nuevos episodios de lluvia durante las próximas horas.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que este evento se extenderá durante los próximos días y que tendrá dos momentos de mayor intensidad. “Este evento extenso de precipitaciones continúa desde este mediodía en adelante, con dos pulsos importantes”, señaló.

Sectores que seguirán con lluvias intensas

De acuerdo con el pronóstico, uno de los pulsos más relevantes se concentrará durante este domingo, aunque algunas zonas seguirán con precipitaciones durante los días siguientes.

“El pulso más importante es hoy día (...), y ahí empezamos a diferenciar en la zona tanto de Huasco, en la región de Atacama, como en la región de Coquimbo, porque algunos sectores van a continuar con precipitaciones, como es el caso de Punitaqui y Monte Patria, que continúan con lluvias intensas hoy día, mañana y pasado. Por lo tanto, hay que estar ahí atento”, explicó el meteorólogo.

Un escenario más acotado para parte de Coquimbo

El especialista también señaló que la intensidad de las precipitaciones no será la misma en toda la región de Coquimbo durante los próximos días, ya que algunos sectores registrarán lluvias más habituales.

“Ahora, ya no en general la región, porque en la parte norte de la región de Coquimbo, si es cierto, hoy día va a tener precipitaciones intensas, continuará con lluvias, pero que van a ser más parecidas a lo normal, normal a moderado”, indicó Leyton.

“Por lo tanto, es una situación, comillas, más beneficiosa que perjudicial, excepto algunos sectores más puntuales, más enfocados dentro de la misma región de Coquimbo”, concluyó el meteorólogo de Mega.

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