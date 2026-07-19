Deslizamiento en ladera de cerro de Concón mantiene a casa en peligro: Transitada ruta se encuentra cortada

19 jul. 2026 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz del sistema frontal que afecta a varias zonas del país, en la mañana de este domingo se evidenció que una casa quedó colgando tras un deslizamiento en Concón, región de Valparaíso.

El periodista Leonardo Acuña informó que el hecho sucedió en la concurrida avenida Borgoño, que une Concón y Viña del Mar.

Trabajos en terreno

Producto de la emergencia, una retroexcavadora se hizo presente en el sector para comenzar con los trabajos para remover el material que llegó desde una ladera de un cerro hasta la calle.

La situación mantiene en incertidumbre a los vecinos, puesto que se trata de una ruta por la que transitan cientos de vehículos todos los días.

¿Seguirá lloviendo en la región de Valparaíso?

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este domingo podrían caer chubascos aislados en la noche en la región de Valparaíso.

Sin embargo, este lunes y martes las precipitaciones se intensificarían y el viento podría variar entre los 25 y 40 kilómetros por hora.

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