SII posterga el pago de impuestos mensuales en 29 comunas afectadas por sistema frontal: Revisa cuáles son

19 jul. 2026 - 23:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó este domingo que los contribuyentes de 29 comunas afectadas por el sistema frontal podrán postergar la declaración y pago de los impuestos mensuales cuyo vencimiento estaba fijado para este lunes 20 de julio.

La medida fue adoptada por el SII, en coordinación con la Tesorería General de la República (TGR), con el objetivo de apoyar a personas, emprendedores y pequeñas empresas cuya actividad económica se ha visto afectada por la emergencia.

El beneficio contempla la condonación automática de multas e intereses para quienes presenten fuera de plazo sus declaraciones de IVA y otros impuestos mensuales (formularios 29 y 50), debido a las dificultades provocadas por el sistema frontal.

Según explicó el organismo, la medida se aplicará automáticamente al momento de presentar la declaración, siempre que esta se realice hasta el viernes 30 de octubre de 2026.

Revisa las 29 comunas beneficiadas

Las comunas incluidas en esta primera nómina fueron definidas a partir de los reportes de Senapred:

Alto del Carmen

Tierra Amarilla

Vallenar

Freirina

Huasco

Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Illapel

Salamanca

Andacollo

Limache

Quintero

Concón

Quillota

María Pinto (Melipilla)

Región de O'Higgins

Rengo

Pichilemu

Cauquenes

Parral

Región del Biobío

Penco

Arauco

Curanilahue

Tomé

Lota

Pucón

Cunco

Curacautín

Corral

El SII podría sumar nuevas comunas

El Servicio de Impuestos Internos informó que, debido a que el vencimiento del IVA corresponde a este lunes 20 de julio, continuará evaluando junto a la Tesorería General de la República la situación de otras comunas que puedan verse afectadas por el sistema frontal.

Atención: Contribuyentes de comunas más afectadas por sistema frontal podrán declarar y pagar impuestos mensuales hasta el 30 de octubre sin multas ni intereses. Revisa aquí el detalle y las comunas? pic.twitter.com/IqNHLBexYz — SII (@SII_Chile) July 20, 2026

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