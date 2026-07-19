SII posterga el pago de impuestos mensuales en 29 comunas afectadas por sistema frontal: Revisa cuáles son
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó este domingo que los contribuyentes de 29 comunas afectadas por el sistema frontal podrán postergar la declaración y pago de los impuestos mensuales cuyo vencimiento estaba fijado para este lunes 20 de julio.
La medida fue adoptada por el SII, en coordinación con la Tesorería General de la República (TGR), con el objetivo de apoyar a personas, emprendedores y pequeñas empresas cuya actividad económica se ha visto afectada por la emergencia.
El beneficio contempla la condonación automática de multas e intereses para quienes presenten fuera de plazo sus declaraciones de IVA y otros impuestos mensuales (formularios 29 y 50), debido a las dificultades provocadas por el sistema frontal.Ir a la siguiente nota
Según explicó el organismo, la medida se aplicará automáticamente al momento de presentar la declaración, siempre que esta se realice hasta el viernes 30 de octubre de 2026.
Revisa las 29 comunas beneficiadas
Las comunas incluidas en esta primera nómina fueron definidas a partir de los reportes de Senapred:
Región de Atacama
- Alto del Carmen
- Tierra Amarilla
- Vallenar
- Freirina
- Huasco
Región de Coquimbo
- Vicuña
- Ovalle
- Combarbalá
- Illapel
- Salamanca
- Andacollo
Región de Valparaíso
- Limache
- Quintero
- Concón
- Quillota
Región Metropolitana
- María Pinto (Melipilla)
Región de O'Higgins
- Rengo
- Pichilemu
Región del Maule
- Cauquenes
- Parral
Región del Biobío
- Penco
- Arauco
- Curanilahue
- Tomé
- Lota
Región de La Araucanía
- Pucón
- Cunco
- Curacautín
Región de Los Ríos
- Corral
El SII podría sumar nuevas comunas
El Servicio de Impuestos Internos informó que, debido a que el vencimiento del IVA corresponde a este lunes 20 de julio, continuará evaluando junto a la Tesorería General de la República la situación de otras comunas que puedan verse afectadas por el sistema frontal.
Atención: Contribuyentes de comunas más afectadas por sistema frontal podrán declarar y pagar impuestos mensuales hasta el 30 de octubre sin multas ni intereses. Revisa aquí el detalle y las comunas? pic.twitter.com/IqNHLBexYz— SII (@SII_Chile) July 20, 2026
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