Así quedó la ruta entre Guanaqueros y Tongoy tras enorme socavón: El camino está partido en tres

19 jul. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que hasta hace unos días era la principal ruta entre Guanaqueros y Tongoy, región de Coquimbo, hoy terminó convertida en un enorme corte de tierra y concreto. La fuerza del agua abrió un gigantesco socavón en plena Ruta D-430, quebró la calzada en tres partes, arrancó las barreras de contención y obligó a suspender completamente el tránsito por un tiempo que, por ahora, sigue siendo incierto.

Con la lluvia dando una breve tregua durante la mañana de este domingo, la magnitud de los daños quedó completamente al descubierto. El agua descendió con fuerza desde las quebradas, erosionó el terreno bajo la vía e hizo colapsar la estructura del camino a la altura de Puerto Velero. En las horas más críticas del temporal, incluso fue necesario evacuar preventivamente a personas que viven en las inmediaciones ante el riesgo que representaba el aumento del caudal.

El tránsito permanece suspendido

El mayor David Gallardo, de la Segunda Comisaría de Coquimbo, explicó: "Nos encontramos específicamente en la Ruta D-430. Es el camino que une interiormente a las localidades de Guanaqueros y Tongoy".

"A raíz de las precipitaciones del día de ayer (sábado) se generó este socavón, lo que nos obligó a realizar una suspensión del tránsito en esta ruta. Por lo tanto, la conexión entre las localidades de Guanaqueros y Tongoy se ve interrumpida. Sin embargo, las localidades no se encuentran aisladas, ya que actualmente tanto Guanaqueros como Tongoy tienen salida a la Ruta 5", agregó.

"Desarrollamos las labores de evacuación de las personas que están más próximas a este sector, con la finalidad de prevenir que pudiesen poner en riesgo sus vidas, ya que la crecida del agua era bastante importante", señaló.

Piden no acercarse al lugar

Aunque la lluvia disminuyó momentáneamente, el terreno sigue inestable y el agua continúa escurriendo por el sector. Por ello, Carabineros mantiene el acceso restringido y ha debido impedir que personas ingresen únicamente para observar el socavón.

En ese contexto, Gallardo reiteró el llamado a la comunidad: "La estructura está bastante inestable; esto cedió completamente. Reiteramos el llamado a las personas a no concurrir a este lugar. No hay nada que observar y ponen en riesgo sus vidas si se aproximan. Por favor, traten de resguardarse y mantenerse en sus domicilios".

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