Senapred solicita evacuar sectores de Atacama y Coquimbo por sistema frontal: Revisa las últimas alertas SAE
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido diversas alertas SAE para solicitar la evacuación de distintos sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo, debido al intenso sistema frontal que afecta a la zona norte del país.
Las alertas buscan resguardar a la población frente a los riesgos provocados por las intensas precipitaciones, crecidas de cauces y otros efectos asociados al evento meteorológico.
En caso de recibir una alerta SAE en el teléfono celular, Senapred llamó a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y no olvidar a las mascotas durante la evacuación.Ir a la siguiente nota
Revisa las últimas alertas SAE emitidas por Senapred
A continuación, revisa el listado actualizado de los sectores para los que Senapred ha solicitado evacuar mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en las regiones de Atacama y Coquimbo:
¡ATENCIÓN! Por aluvión #SENAPRED solicita evacuar sector Pueblo Islón en la comuna de #LaSerena, Región de Coquimbo.— SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA mantener la calma y acatar las… pic.twitter.com/bBfgBWappT
¡ATENCIÓN! Por activación de Quebrada Maitencillo #SENAPRED solicita evacuar sector Maitencillo Viejo en la comuna de #Freirina, Región de Atacama.— SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA mantener la… pic.twitter.com/JI4wwExz3n
¡ATENCIÓN! Por activación de quebradas #SENAPRED solicita evacuar sector Cruz de Caña en la comuna de #Coquimbo, Región de Coquimbo.— SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA mantener la calma y acatar… pic.twitter.com/HzHJFb96xe
¡ATENCIÓN! Por activación de quebradas #SENAPRED solicita evacuar sector Cruz de Caña en la comuna de #Coquimbo, Región de Coquimbo.— SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA mantener la calma y acatar… pic.twitter.com/HzHJFb96xe
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