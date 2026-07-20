Senapred solicita evacuar sectores de Atacama y Coquimbo por sistema frontal: Revisa las últimas alertas SAE

20 jul. 2026 - 00:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido diversas alertas SAE para solicitar la evacuación de distintos sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo, debido al intenso sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

Las alertas buscan resguardar a la población frente a los riesgos provocados por las intensas precipitaciones, crecidas de cauces y otros efectos asociados al evento meteorológico.

En caso de recibir una alerta SAE en el teléfono celular, Senapred llamó a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y no olvidar a las mascotas durante la evacuación.

Revisa las últimas alertas SAE emitidas por Senapred

A continuación, revisa el listado actualizado de los sectores para los que Senapred ha solicitado evacuar mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en las regiones de Atacama y Coquimbo:

¡ATENCIÓN! Por aluvión #SENAPRED solicita evacuar sector Pueblo Islón en la comuna de #LaSerena, Región de Coquimbo.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA mantener la calma y acatar las… pic.twitter.com/bBfgBWappT — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

¡ATENCIÓN! Por activación de quebradas #SENAPRED solicita evacuar sector Cruz de Caña en la comuna de #Coquimbo, Región de Coquimbo.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA mantener la calma y acatar… pic.twitter.com/HzHJFb96xe — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

¡ATENCIÓN! Por activación de quebradas #SENAPRED solicita evacuar sector Cruz de Caña en la comuna de #Coquimbo, Región de Coquimbo.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA mantener la calma y acatar… pic.twitter.com/HzHJFb96xe — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

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