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Senapred solicita evacuar sectores de Atacama y Coquimbo por sistema frontal: Revisa las últimas alertas SAE

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido diversas alertas SAE para solicitar la evacuación de distintos sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo, debido al intenso sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

Las alertas buscan resguardar a la población frente a los riesgos provocados por las intensas precipitaciones, crecidas de cauces y otros efectos asociados al evento meteorológico.

En caso de recibir una alerta SAE en el teléfono celular, Senapred llamó a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y no olvidar a las mascotas durante la evacuación.

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Revisa las últimas alertas SAE emitidas por Senapred

A continuación, revisa el listado actualizado de los sectores para los que Senapred ha solicitado evacuar mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en las regiones de Atacama y Coquimbo:

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