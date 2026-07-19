Laguna de Aculeo renace debido a las lluvias: Así luce tras paso del sistema frontal

19 jul. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante años, la imagen de la Laguna de Aculeo estuvo marcada por la falta de agua. Sin embargo, tras las intensas lluvias que dejó el sistema frontal, el paisaje comenzó a cambiar y el lugar volvió a mostrar una superficie cubierta por agua, una postal que la comunidad esperaba volver a ver.

Ubicada en la comuna de Paine, la laguna recibió una acumulación cercana a los 280 milímetros de precipitaciones, lo que permitió un aumento visible de su volumen. Aunque todavía está lejos de alcanzar la extensión que tuvo décadas atrás, el cambio ya es evidente y vuelve a transformar el entorno.

Un paisaje que vuelve a aparecer

La llegada de las lluvias permitió observar cómo el agua comenzó a acumularse. En distintos puntos de la laguna, el aumento del nivel permite apreciar una recuperación progresiva del espejo de agua.

El lugar, que desde 2025 cuenta con reconocimiento como humedal urbano, vuelve a tomar protagonismo por la presencia del agua y por el impacto que este nuevo escenario genera en la zona de Pintué.

El regreso del agua también abre expectativas entre los habitantes del sector, quienes recuerdan los años en que la Laguna de Aculeo era un punto de encuentro para visitantes y una zona vinculada al turismo, la gastronomía y las actividades recreativas.

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