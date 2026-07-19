Rescatan a cóndor que cayó herido a un costado de la ruta en Pinto

19 jul. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante los últimos días, el sistema frontal que ha afectado a distintas zonas del país ha obligado a desplegar operativos para ayudar a personas y mascotas que han quedado en medio de las emergencias. Pero los rescates también han involucrado a otros animales, como ocurrió en la región de Ñuble con un cóndor que fue encontrado herido a un costado de una ruta.

El hallazgo ocurrió en las cercanías de la ruta N-55, en la comuna de Pinto, donde visitantes alertaron a Carabineros sobre la presencia del ave. El ejemplar permanecía en el lugar sin poder volar, por lo que existía preocupación por su estado y por el riesgo que podía enfrentar al encontrarse cerca de la vía.

Carabineros logró retirarlo del lugar

Hasta el sector llegó personal de la Tenencia Las Trancas, que comprobó que se trataba de un pichón lesionado. Tras varias horas de trabajo, los funcionarios lograron resguardarlo y trasladarlo hasta dependencias policiales, donde quedó protegido mientras se coordinaba su evaluación.

El jefe de la Tenencia Las Trancas, teniente Carlos Soto, explicó que “esta rápida acción permitió sacarlo de una zona riesgosa para él, y tenerlo bajo resguardo mientras se informaba del hallazgo al SAG, que es el organismo competente en materia de fauna silvestre; así nuestro personal remarca el foco en la protección de las personas, del medioambiente y de nuestra fauna”.

El ave quedó a la espera de la revisión del SAG

De acuerdo con los antecedentes entregados, el cóndor habría caído desde una zona cercana donde existen nidos de esta especie y, debido a sus lesiones, no podía volver a volar. Por ello, se activaron los protocolos correspondientes para que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) pueda revisar su estado, determinar la gravedad de sus heridas y definir los pasos para su recuperación.

Carabineros también destacó el aviso realizado por las personas que encontraron al animal, ya que permitió actuar oportunamente y retirar al cóndor de un sector donde podía estar expuesto a nuevos riesgos.