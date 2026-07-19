Persona desaparecida tras avalancha de nieve en Alto del Carmen: Derrumbe en cercanías complica acceso a la zona

19 jul. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras las intensas precipitaciones continúan afectando a la zona norte del país, una nueva emergencia mantiene la atención en la comuna de Alto del Carmen, en la región de Atacama. En el sector de Juntas de Valeriano, una persona permanece desaparecida luego de un desprendimiento de nieve provocado por las condiciones meteorológicas que afectan la alta cordillera.

La situación ocurre en una jornada marcada por las complicaciones derivadas del sistema frontal, que también ha provocado problemas de conectividad y dificultado las labores de emergencia. Incluso, un derrumbe en el camino hacia la zona ha complicado el acceso de las autoridades al lugar, mientras que maquinaria ya se encuentra trabajando en el despeje del camino.

La desaparición tras el alud

La información fue confirmada por el alcalde de Alto del Carmen, Cristián Olivares, quien señaló: "Quiero reportar la información que ha llegado hacia la Municipalidad respecto de un desprendimiento de un alud de nieve que cayó en la localidad de Juntas de Valeriano, donde se encuentra una persona desaparecida".

La autoridad comunal explicó además que la situación se desarrolla en un contexto especialmente complejo para la comuna. "La verdad es que estamos bastante preocupados por la situación. No hemos podido llegar a Chollay con la urna de una persona fallecida en el lugar. Estamos solicitando urgentemente que en la comuna de Alto del Carmen se declare zona de catástrofe", afirmó.

Rescates complicados por las condiciones climáticas

Las condiciones meteorológicas también han dificultado el apoyo aéreo para enfrentar la emergencia. Según indicó Olivares: "No hemos tenido mucha ayuda de nivel central. Hemos estado solicitando un helicóptero; se nos colocó un helicóptero en la ciudad de Vallenar que no ha podido volar porque no tiene las condiciones. Por lo tanto que la verdad estamos bastante preocupados por todos los daños que hemos tenido en la comuna".

También se informó que el helicóptero dispuesto para apoyar los rescates permanece en Vallenar, pero no ha podido operar debido al mal tiempo. A ello se suma la falta de conectividad con sectores cordilleranos, lo que incluso ha impedido trasladar hasta Chollay el féretro de la persona fallecida por causas naturales.

Todo sobre Sistema frontal