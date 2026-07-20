Alcalde Manouchehri actualiza balance en Coquimbo: Hallan con vida a adolescente desaparecida por sistema frontal

20 jul. 2026 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, entregó una nueva actualización sobre la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a la región de Coquimbo. La autoridad confirmó que, hasta el último balance municipal, una persona permanece desaparecida, mientras existe una segunda denuncia que aún está siendo verificada.

El jefe comunal explicó que los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas rurales más afectadas por la activación de quebradas, donde las labores de búsqueda y rescate siguen siendo complejas debido al aislamiento de distintos sectores.

Alcalde confirma actualización de personas desaparecidas

Durante una entrevista con Meganoticias, Manouchehri informó que una de las noticias positivas de la jornada fue el hallazgo con vida de una adolescente que inicialmente figuraba entre las personas desaparecidas.

"Nos comunicamos con una de las dirigentes que está en el sector de Cruz de Caña y nos comenta la bonita noticia de que esta joven de 14 o 15 años ha sido encontrada. Lamentablemente la otra persona aún está siendo buscada por los propios vecinos y no ha sido positivo poder encontrarla", dijo el alcalde.

Consultado por el balance actualizado, el alcalde indicó que la información disponible apunta a una persona desaparecida confirmada y una segunda denuncia que aún debe corroborarse.

"Supuestamente también hay otra adicional. La verdad es que yo he estado en terreno todo el día, por lo menos las últimas cuatro horas, y es muy difícil poder entregarte un análisis estando acá en el sector rural con poca conexión. Prefiero entregar antecedentes ya confirmados también por la municipalidad", informó.

Sectores rurales concentran la emergencia

La autoridad explicó que la situación más crítica continúa en las localidades rurales de la comuna, donde miles de personas han resultado afectadas por el desborde de quebradas y el corte de caminos.

Entre los sectores con mayores complicaciones mencionó Las Cardas, Tambillo, Barranca, Cruz de Caña y Quebrada Martínez, donde incluso vehículos 4x4 tienen dificultades para ingresar debido al estado de las rutas.

Asimismo, detalló que durante las últimas horas fueron evacuadas cerca de 100 personas desde distintos puntos de riesgo y que decenas de vecinos permanecen albergados tras ser rescatados.

Alcalde cuestiona respuesta del Gobierno

Durante la entrevista, Manouchehri también reiteró su llamado a decretar estado de catástrofe para la región de Coquimbo, argumentando que la medida permitiría disponer de más recursos y agilizar la respuesta frente a la emergencia.

Además, criticó la coordinación de las autoridades nacionales, asegurando que los municipios advirtieron con anticipación la magnitud del evento meteorológico y que las medidas preventivas fueron insuficientes.

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