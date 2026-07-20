Tragedia en Pan de Azúcar: Confirman dos fallecidos y continúa intensa búsqueda de desaparecidos

20 jul. 2026 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

Momentos dramáticos y de profundo dolor se viven en el sector de Pan de Azúcar, en la Región de Coquimbo, luego del paso del sistema frontal que dejó caminos destruidos, socavones y a cientos de familias aisladas.

Durante un despacho del periodista Gustavo Huerta en Meganoticias Prime, las autoridades confirmaron la muerte de dos personas, mientras los equipos de emergencia mantienen un amplio operativo para llegar a las zonas más afectadas.

La emergencia ha golpeado especialmente al sector de Cruz de Caña, una localidad donde habitan cerca de 10 mil personas y que cuenta con un único acceso, el que resultó gravemente afectado por las lluvias. Aunque gran parte de sus habitantes logró ser rescatada, todavía existen sectores incomunicados y las difíciles condiciones del terreno han impedido completar las labores de búsqueda.

Dos fallecidos en medio de la emergencia

Entre las víctimas fatales se encuentra una joven de 33 años que, según la información entregada en terreno, colaboraba en las labores de búsqueda y ayuda a vecinos afectados por la emergencia cuando ocurrió el hecho que terminó con su vida.

La segunda víctima corresponde a una mujer de 75 años que enfrentaba un delicado estado de salud. De acuerdo con lo informado por las autoridades, su condición se agravó en medio de la emergencia y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Intenso despliegue para rescatar a los aislados

En la zona trabajan de manera coordinada equipos de la Municipalidad de Coquimbo, Carabineros, el Ejército y Bomberos, quienes enfrentan serias dificultades para acceder a los sectores afectados debido a los socavones, derrumbes y la escasa conectividad.

Durante la jornada también se efectuó un rescate aéreo mediante un helicóptero de Carabineros, permitiendo evacuar a personas que permanecían aisladas en lugares de difícil acceso. Asimismo, se habilitó un puesto de emergencia provisorio para recibir a los rescatados, evaluar su estado de salud y entregar alimentación y asistencia básica.

Familias permanecen en zonas altas y continúa la incertidumbre

Equipos de emergencia han constatado que todavía existen familias refugiadas en sectores altos, cercanos a quebradas, donde esperan ser evacuadas cuando las condiciones lo permitan. La falta de señal telefónica y los problemas de comunicación han dificultado conocer el estado de muchas personas.

En paralelo, las autoridades han desarrollado un catastro junto a las juntas de vecinos para identificar a las personas afectadas y establecer quiénes aún permanecen sin ser ubicados. Mientras no existe un balance definitivo, en la zona persiste la incertidumbre respecto de la cantidad de habitantes con quienes todavía no ha sido posible establecer contacto.

Tras horas de extrema complicación marcadas por el aislamiento de comunidades completas y las dificultades para llegar a los sectores más afectados, las labores de búsqueda serán reanudadas mañana martes.