"Esto colapsó": Enorme socavón en condominio genera preocupación en vecinos en La Serena

20 jul. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un enorme socavón se produjo en un condominio ubicado en la avenida del Mar en La Serena, producto de las intensas precipitaciones, lo que tiene con incertidumbre a las familias que habitan el lugar.

Las imágenes quedaron expuestas en Meganoticias Alerta, en donde se apreció la magnitud del socavón, que era visible la vereda del exterior del condominio. Lo impactante fue la gran corriente, que amenazaba con destruir parte de la infraestructura.

El relato de un vecino

Marcelo, vecino del sector, explicó que "tuvieron que romper las paredes los vecinos de los edificios de atrás porque se estaban inundando y esto colapsó. Ahora está bajando, ha bajado unos cuatro metros".

Una mujer que acompañaba al hombre, explicó que en el condominio cada edificio tiene siete pisos y por cada uno hay cuatro departamentos y que en total son 28 familias afectadas.

"Lo más probable es que a la noche se caiga la calle. De hecho, tuvimos que llamar para que Carabineros viniera, porque si pasa un vehículo con mucho peso, esto se cae", dijo el vecino.

Los vecinos manifestaron su preocupación por la emergencia, puesto que en las próximas horas se prevé un nuevo pulso de precipitaciones que podría agravar el hecho.

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