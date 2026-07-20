Embalses de Coquimbo pasan de 10% a 29% de su capacidad tras las lluvias del sistema frontal

20 jul. 2026 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que ha dejado el sistema frontal en la zona centro-norte del país provocaron un notorio incremento en el nivel de los embalses de la región de Coquimbo.

Según un catastro elaborado por CEAZAMET, en base a datos de la Dirección General de Aguas (DGA), el total regional de agua embalsada pasó de un 10% de su capacidad al 30 de junio de 2026, a un 29% este 20 de julio de 2026.

Recoleta, La Paloma y Culimo, entre los mayores incrementos

El embalse Recoleta fue el que registró el salto más pronunciado, al pasar de un 10% (10 hm³) a un 80% (80 hm³) de su capacidad. Le siguió Culimo, que subió de 35% (4 hm³) a 77% (7 hm³), y Cogotí, que aumentó de 10% (16 hm³) a 54% (80 hm³). También destacó La Paloma, el embalse de mayor volumen de la región, que pasó de 5% (36 hm³) a 17% (125 hm³).

En tanto, Corrales avanzó de 50% (25 hm³) a 79% (40 hm³), Puclaro subió de 12% (24 hm³) a 17% (35 hm³) y El Bato pasó de 61% (15,5 hm³) a 64% (16,4 hm³). El único que se mantuvo sin variación fue La Laguna, que permaneció en 24% (9 hm³) en ambas mediciones.

Así quedaron las tres provincias de la región

De acuerdo con el mismo catastro, la provincia de Choapa es la que exhibe el mayor porcentaje de agua embalsada, con un 74%, seguida por Limarí, con un 29%, y Elqui, con un 18%.

El registro fue elaborado por CEAZAMET, comparando las mediciones del 30 de junio de 2026 con las del 20 de julio de 2026, y refleja el impacto que ha tenido el sistema frontal en la disponibilidad de agua embalsada en la región.

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