De la esgrima al ring: Deportista del Team Chile fue convocada para participar en pruebas de la WWE

02 jun. 2026 - 17:51 hrs.

Un verdadero sueño es el que vive la esgrimista chilena Ignacia Cifuentes, integrante del Team Chile, que luego de participar en un programa de baile y en el Miss Universo 2024, ahora dará el gran salto al extranjero para participar de la WWE.

Así lo confirmó la propia deportista, que reveló que fue contactada para participar en las pruebas de reclutamiento que realizará la WWE durante septiembre, instancia en la que la empresa de lucha libre más importante del mundo buscará nuevos talentos.

Confirmada para el try out

En conversación con La Cuarta, la joven de 24 años explicó que ya fue contactada por representantes de la compañía y que incluso sostuvo reuniones durante este martes para conocer más detalles del proceso.

Actualmente, se encuentra preparando el material que deberá enviar a la WWE antes de las pruebas presenciales.

"Ahora se viene el tema de que tengo que hacer los videos donde los van a subir a su página donde voy a estar participando en septiembre, donde van a hacer unas pruebas físicas y bueno, esa es la idea en verdad, en teoría estoy para, estoy confirmada para el try out", señaló.

Las pruebas se realizarán en septiembre, coincidiendo con la visita que WWE realizará a Chile en el marco de su gira por Sudamérica, donde también estará presente la chilena Stephanie Vaquer.

"Siempre me han interesado los deportes de combate"

Aunque reconoció que no es una seguidora habitual de la lucha libre, Cifuentes aseguró que el mundo del combate siempre le ha llamado la atención debido a su experiencia en la esgrima: "Siempre me han interesado los deportes de combate, obviamente por el deporte que hago, he tenido la posibilidad de practicar algunos y me ha encantado", comentó.

La deportista también aclaró que esta experiencia no interferirá con sus compromisos como seleccionada nacional, pues en las próximas semanas disputará un Campeonato Panamericano y en septiembre los Juegos Odesur.

La convocatoria de Ignacia Cifuentes se suma al interés que WWE ha mostrado recientemente por deportistas chilenos, entre ellos Sammis Reyes, quien también reveló haber sido contactado por la compañía.

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