"Ahí se me cayó todo": Eliana Albasetti rompe el silencio sobre antiguo romance entre Camila Andrade y Federico Koch

02 jun. 2026 - 09:56 hrs.

El mundo del espectáculo volvió a encenderse tras las recientes declaraciones de Eliana Albasetti, quien desenterró un antiguo y doloroso episodio de su pasado televisivo.

En una íntima conversación con Revista Sarah, la trasandina se refirió en detalle al quiebre definitivo de su relación con Camila Andrade, revelando que la ex Miss Chile mantuvo un romance oculto con su marido, Federico Koch, mientras construía una amistad con ella.

Los hechos se remontan a la época del programa "Calle 7", donde Albasetti y Andrade compartían pantalla. En un momento, la animalista y su pareja, Federico Koch, estuvieron peleados, periodo en que ocurrió el "affaire".

Una amistad basada en el secreto

"Nos hicimos súper amigas. Ella iba a mi casa, compartimos un montón y teníamos muy buena onda", recordó la escritora e influencer.

Tiempo antes, durante un período de distanciamiento y discusiones en la pareja de Albasetti y Koch, este último tuvo un romance con Andrade.

La confesión que lo derrumbó todo

La verdad salió a la luz una vez que Federico Koch abandonó el encierro de Pelotón y decidió confesarle la infidelidad a Albasetti. "Federico me confesó que efectivamente sí había pasado algo entre ellos y que habían quedado en mantenerlo en secreto. Ahí se me cayó todo", admitió la trasandina con evidente desilusión.

Para Eliana, descubrir que Andrade actuaba con total normalidad a su lado mientras guardaba semejante secreto fue un golpe devastador: "Me chocó verla acompañándome en momentos tan importantes mientras conocía una verdad que yo no sabía. Sentí que me dejaron en una posición súper incómoda y muy ingenua. Fue una situación que me dolió bastante", sinceró.

Eliana Albasetti / Instagram

El presente entre ambas

A pesar del dolor que significó esta traición en su momento, el tiempo ha pasado y la relación entre Eliana Albasetti y Federico Koch logró consolidarse y formar una familia con dos hijas.

Respecto a su situación actual con la animadora, Albasetti aclaró que hoy no busca reavivar conflictos del pasado y que prefiere mantener la madurez profesional, especialmente considerando que ambas forman parte de la misma agencia de comunicaciones.

"Hoy no tengo ningún conflicto con ella. Nos hemos cruzado varias veces, incluso trabajando... Siempre hay cordialidad, la saludo", explicó. Sin embargo, la creadora de contenido fue tajante respecto a trazar una línea divisoria entre el trabajo y su intimidad: "No es alguien que quisiera cerca de mi vida personal", sentenció.

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