Bonos que se pagan en junio: Estos son todos los beneficios que puedes recibir durante este mes

02 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Durante este mes de junio, miles de personas pueden acceder a distintos beneficios sociales entregados por el Estado. Entre ellos figuran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Subsidio Familiar (SUF), el Bono de Protección, el Bono Base Familiar, entre muchos otros.

A estos aportes se sumaría el nuevo bono de $30 mil por hijo anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública. Eso sí, este último beneficio aún no está disponible para cobro, ya que primero deberá avanzar en su tramitación legislativa.

¿Qué bonos y beneficios se pagan durante junio?

Bono por hijo de $30 mil

El nuevo beneficio anunciado por el Gobierno contempla la entrega de $30.000 por cada hijo de entre 0 y 13 años de familias que formen parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Sin embargo, el aporte todavía no tiene fecha de pago definida ni mecanismo de postulación confirmado. Esto se debe a que la medida deberá materializarse mediante un proyecto de ley que será enviado al Congreso con suma urgencia, según prometió la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal está destinada a personas de 65 años o más que reciban una pensión inferior a $1.252.602 y que no pertenezcan al 10 % más rico de la población.

El beneficio se paga mensualmente junto a la pensión y puede alcanzar hasta $250.275 para quienes tienen 82 años o más. Se puede postular de forma online ingresando aquí.

Bono de Protección

El Bono de Protección, más conocido como Bono Dueña de Casa, está dirigido a familias y personas usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por lo que no es necesario postular, sino que solo se debe participar de alguno de los programas que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social.

Se paga durante 24 meses consecutivos y los montos son los siguientes:

Los primeros 6 meses, el bono asciende a $24.523



Desde el mes 7 al mes 12: $18.664



Desde el mes 13 al mes 18: $12.832

Desde el mes 19 al 24: $22.007 (valor corresponde al monto del SUF)

Bono Base Familiar

El Bono Base Familiar también forma parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades y se entrega a familias en situación de vulnerabilidad económica con un ingreso per cápita mensual inferior a $45.572, por lo que no requiere postulación.

Se paga de forma mensual durante dos años y su monto no es fijo, ya que depende de los ingresos del hogar beneficiario, aunque el monto promedio alcanza los $58.594.

Subsidio Familiar (SUF) y Maternal

El Subsidio Familiar está dirigido a padres y tutores que no tengan previsión social y pertenezcan al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

El beneficio entrega mensualmente $22.007 por cada carga familiar acreditada ($44.014 si la persona tiene discapacidad) y puede solicitarse directamente a través de la municipalidad en la que vives.

Si integras el 40 % más vulnerable, tienes menos de 18 años, y cumples los demás requisitos, recibirás el Subsidio Familiar (SUF) de forma automática.

En tanto, durante el embarazo puedes solicitar el Subsidio Maternal (conocido como SUF Maternal) a partir del quinto mes de gestación.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un aporte económico que reciben trabajadores dependientes, independientes y pensionados que tengan cargas familiares reconocidas.

Para recibirlo, debes inscribir tus cargas en el Instituto de Previsión Social (IPS) ingresando aquí. Se paga mensualmente y el monto varía según los ingresos del beneficiario:

Hasta $631.976: $22.007

Entre $631.976 y $923.067: $13.505

Desde $923.067 hasta $1.439.668: $4.267

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono Mujer Trabajadora está dirigido a trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

Las beneficiarias que optaron por pagos mensuales pueden recibir durante junio una nueva transferencia del beneficio, cuyo monto varía según sus ingresos, pero puede alcanzar los $44.157. Puedes revisar los requisitos y postular aquí.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

El Subsidio al Empleo Joven está destinado a trabajadores de entre 18 y 24 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población.

Al igual que el Bono al Trabajo de la Mujer, contempla pagos mensuales para quienes eligieron esa modalidad, cuyo monto también alcanza $44.157. Para postular y ver las condiciones, entra aquí.

Todo sobre Beneficios

Durante este mes de junio, miles de personas pueden acceder a distintos beneficios sociales entregados por el Estado. Entre ellos figuran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Subsidio Familiar (SUF), el Bono de Protección, el Bono Base Familiar, entre muchos otros.

A estos aportes se suma el nuevo bono de $30 mil por hijo anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública. Eso sí, este último beneficio aún no está disponible para cobro, ya que primero deberá avanzar en su tramitación legislativa.

Estos son los bonos y beneficios que se pagan en junio

Bono por hijo de $30 mil

El nuevo beneficio anunciado por el Gobierno contempla la entrega de $30.000 por cada hijo de entre 0 y 13 años de familias que formen parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Sin embargo, el aporte todavía no tiene fecha de pago definida ni mecanismo de postulación confirmado. Esto se debe a que la medida deberá materializarse mediante un proyecto de ley que será enviado al Congreso con suma urgencia, según prometió la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal está destinada a personas de 65 años o más que reciban una pensión inferior a $1.252.602 y que no pertenezcan al 10 % más rico de la población.

El beneficio se paga mensualmente junto a la pensión y puede alcanzar hasta $250.275 para quienes tienen 82 años o más. Se puede postular de forma online ingresando aquí.

Bono de Protección

El Bono de Protección, más conocido como Bono Dueña de Casa, está dirigido a familias y personas usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por lo que no es necesario postular, sino que solo se debe participar de alguno de los programas que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social.

Se paga durante 24 meses consecutivos y los montos son los siguientes:

Los primeros 6 meses, el bono asciende a $24.523



Desde el mes 7 al mes 12: $18.664



Desde el mes 13 al mes 18: $12.832

Desde el mes 19 al 24: $22.007 (valor corresponde al monto del SUF)

Bono Base Familiar

El Bono Base Familiar también forma parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades y se entrega a familias en situación de vulnerabilidad económica con un ingreso per cápita mensual inferior a $45.572, por lo que no requiere postulación.

Se paga de forma mensual durante dos años y su monto no es fijo, ya que depende de los ingresos del hogar beneficiario, aunque el monto promedio alcanza los $58.594.

Subsidio Familiar (SUF) y Maternal

El Subsidio Familiar está dirigido a padres y tutores que no tengan previsión social y pertenezcan al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

El beneficio entrega mensualmente $22.007 por cada carga familiar acreditada ($44.014 si la persona tiene discapacidad) y puede solicitarse directamente a través de la municipalidad en la que vives.

Si integras el 40 % más vulnerable, tienes menos de 18 años, y cumples los demás requisitos, recibirás el Subsidio Familiar (SUF) de forma automática.

En tanto, durante el embarazo puedes solicitar el Subsidio Maternal (conocido como SUF Maternal) a partir del quinto mes de gestación.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un aporte económico que reciben trabajadores dependientes, independientes y pensionados que tengan cargas familiares reconocidas.

Para recibirlo, debes inscribir tus cargas en el Instituto de Previsión Social (IPS) ingresando aquí. Se paga mensualmente y el monto varía según los ingresos del beneficiario:

Hasta $631.976: $22.007

Entre $631.976 y $923.067: $13.505

Desde $923.067 hasta $1.439.668: $4.267

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono Mujer Trabajadora está dirigido a trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

Las beneficiarias que optaron por pagos mensuales pueden recibir durante junio una nueva transferencia del beneficio, cuyo monto varía según sus ingresos, pero puede alcanzar los $44.157. Puedes revisar los requisitos y postular aquí.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

El Subsidio al Empleo Joven está destinado a trabajadores de entre 18 y 24 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población.

Al igual que el Bono al Trabajo de la Mujer, contempla pagos mensuales para quienes eligieron esa modalidad, cuyo monto también alcanza $44.157. Para postular y ver las condiciones, entra aquí.