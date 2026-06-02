Amistoso Chile vs. Congo: Autoridades españolas no autorizan el partido "ante los posibles riesgos sanitarios"

02 jun. 2026 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

El partido amistoso entre Chile y República Democrática del Congo, programado para el próximo 9 de junio en España, no fue autorizado por las autoridades locales, luego que decidieran vetar su realización debido a preocupaciones sanitarias relacionadas con la epidamia de ébola que afecta al país africano.

Pese a la determinación adoptada por las autoridades españolas, desde niguna de las federaciones se ha referido a la cancelación.

"Es una cuestión de prudencia sanitaria"

La decisión fue comunicada por Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, ciudad donde estaba previsto el encuentro, quien explicó que la medida responde a criterios preventivos.

"Es una cuestión de prudencia sanitaria", señaló la autoridad, agregando que la situación actual "desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios".

Autoridades apelan al principio de precaución

Según explicó el jefe comunal, la documentación presentada hasta ahora no ha logrado despejar completamente las dudas existentes respecto de eventuales riesgos asociados a la situación sanitaria que afecta a República Democrática del Congo.

"Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión ya que el partido es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo", sostuvo.

En esa línea, añadió que consideran que "esta decisión sea la más prudente".

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