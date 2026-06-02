Bencinera sigue con descuentos: Estas son las 32 comunas que tendrán rebajas este martes 2 de junio

02 jun. 2026 - 11:35 hrs.

¿Qué pasó?

La bencinera Copec continúa con su campaña de descuentos en gasolina, y este martes 2 de junio, 32 comunas fueron seleccionadas para optar a este alivio a los bolsillos, en medio de la fuerte alza que han sufrido los combustibles en las últimas semanas.

En sus redes sociales, la empresa reveló cuáles son los sectores que tendrán una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo funciona el descuento?

Según explicó la empresa, el descuento podrá utilizarse:

Con cualquier medio de pago

Sin inscripción previa

Acumulable con otras promociones vigentes

La oferta está vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este 2 de junio.

¿Qué comunas tendrán descuento este martes en Copec?

Sierra Gorda

Chañaral

Ovalle

Illapel

La Calera

Calle Larga

Santa María

Villa Alemana

Casablanca

El Quisco

Quilicura

Quinta Normal

Peñaflor

Rancagua

Santa Vicente

Curicó

Constitución

Parral

Chillán

Yumbel

Concepción

Penco

Coronel

Cañete

Lebu

Padre Las Casas

Villarrica

Futrono

Dalcahue

Quellón

Cisnes

Punta Arenas

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