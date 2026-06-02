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Bencinera sigue con descuentos: Estas son las 32 comunas que tendrán rebajas este martes 2 de junio

¿Qué pasó?

La bencinera Copec continúa con su campaña de descuentos en gasolina, y este martes 2 de junio, 32 comunas fueron seleccionadas para optar a este alivio a los bolsillos, en medio de la fuerte alza que han sufrido los combustibles en las últimas semanas.

En sus redes sociales, la empresa reveló cuáles son los sectores que tendrán una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

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¿Cómo funciona el descuento?

Según explicó la empresa, el descuento podrá utilizarse:

  • Con cualquier medio de pago
  • Sin inscripción previa
  • Acumulable con otras promociones vigentes
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La oferta está vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este 2 de junio.

¿Qué comunas tendrán descuento este martes en Copec?

  • Sierra Gorda
  • Chañaral 
  • Ovalle
  • Illapel
  • La Calera
  • Calle Larga
  • Santa María
  • Villa Alemana
  • Casablanca
  • El Quisco
  • Quilicura
  • Quinta Normal
  • Peñaflor 
  • Rancagua
  • Santa Vicente
  • Curicó
  • Constitución
  • Parral
  • Chillán
  • Yumbel
  • Concepción
  • Penco
  • Coronel
  • Cañete
  • Lebu
  • Padre Las Casas
  • Villarrica
  • Futrono
  • Dalcahue
  • Quellón
  • Cisnes
  • Punta Arenas

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