Se suma un nuevo bono para las familias: ¿Cuáles son los beneficios que pueden recibir los hogares?

01 jun. 2026 - 18:00 hrs.

El Estado entrega mensualmente una serie de beneficios económicos dirigidos específicamente a las familias, en especial a las de menores recursos en el país.

En junio, estos aportes siguen disponibles y sus montos varían según el tipo de beneficio y las condiciones de cada hogar. Algunos se entregan de forma automática, mientras que otros requieren postulación.

Además, durante la Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció la creación de un nuevo beneficio que busca ir en ayuda de las familias con hijos.

Nuevo Bono por hijo

Un nuevo bono por hijo que busca entregar un apoyo económico de $30.000 a las familias con niños y niñas, en medio del aumento del costo de la vida que enfrentan muchos hogares del país.

El beneficio está pensado para hogares con niños de entre 0 y 13 años, quienes recibirían un pago por cada hijo que cumpla con los requisitos que serán definidos en el proyecto de ley.

Por ahora, el Ejecutivo no ha entregado detalles sobre postulaciones, requisitos específicos o mecanismos de pago, ya que la medida debe ingresar primero al Congreso para iniciar su tramitación legislativa.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, indicó que los detalles serán dados a conocer cuando se presente formalmente el proyecto: "Va a presentarse en las próximas semanas al Congreso", indicó.

¿Qué bonos hay para las familias en mayo?

Asignación Familiar

La Asignación Familiar beneficia a trabajadores dependientes, independientes y pensionados. Se paga por cada carga familiar registrada y su monto varía según el sueldo del beneficiario:

$22.007 por carga para sueldos que no superen los $586.227.

por carga para sueldos que no superen los $586.227. $13.505 por carga para sueldos entre $586.228 y $856.247.

por carga para sueldos entre $586.228 y $856.247. $4.276 por carga para sueldos entre $856.248 y $1.335.450.

por carga para sueldos entre $856.248 y $1.335.450. Quienes perciban un sueldo superior a $1.412.958 no tienen derecho a este beneficio.

Para los trabajadores dependientes, el pago se incluye directamente en la remuneración. Los independientes que emiten boletas de honorarios lo reciben a través de la devolución de impuestos del año siguiente.

Para reconocer las cargas y recibir el dinero, se puede gestionar de forma online a través de ChileAtiende (pincha aquí).

Asignación Maternal

La Asignación Maternal funciona de manera similar a la Familiar, pero está dirigida a trabajadoras embarazadas o a trabajadores cuyas cónyuges estén embarazadas y sean sus cargas. Se paga desde que se comprueba que existen cinco meses o más de embarazo, pero se otorga de manera retroactiva y se mantiene durante todo el período de gestación. Sus montos son equivalentes a los de la Asignación Familiar.

Subsidio Único Familiar

El Subsidio Único Familiar Tradicional (SUF) está destinado a madres, padres, tutores o tutoras que no tienen previsión social y que forman parte del 60% de la población más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares.

El beneficio entrega $22.007 mensuales por carga familiar registrada en el municipio (menores de edad o personas con discapacidad física o intelectual). Ese monto asciende a $44.014 en caso de que el causante tenga una discapacidad debidamente acreditada.

Durante el embarazo, se puede solicitar el Subsidio Maternal (conocido como SUF Maternal) a partir del quinto mes de gestación.

Subsidio Familiar Automático

Similar al SUF tradicional, el Subsidio Familiar Automático se diferencia en que se otorga de manera automática al causante del beneficio, es decir, menores de edad que cumplan con los requisitos exigidos por el Instituto de Previsión Social (IPS).

El monto también es de $22.007 por carga familiar y $44.014 cuando existe una discapacidad acreditada.

Bono de Protección

El Bono de Protección, mejor conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte mensual que se paga durante 24 meses a las familias usuarias de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades. No requiere postulación, pero el único requisito es haber aceptado la invitación a participar en alguno de los programas del sistema, ya sea Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Los montos a recibir son los siguientes:

Los primeros 6 meses, el bono asciende a $24.523 .

. Desde el mes 7 al mes 12: $18.664 .

. Desde el mes 13 al mes 18: $12.832 .

. Desde el mes 19 al 24: $22.007 (valor corresponde al monto del SUF).

Bono Base Familiar

El Bono Base Familiar es un aporte mensual no postulable que entrega el Gobierno a las familias que se encuentran en una situación de extrema pobreza y pertenezcan al Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Este apoyo se entrega durante 24 meses, mientras reciban menos ingresos que la línea de pobreza extrema, y otorga aproximadamente $58.594.

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