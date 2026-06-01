Google planea liberar 32 millones de mosquitos: ¿Cuáles son las razones?

01 jun. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un ambicioso proyecto impulsado por Google podría llevar a la liberación de hasta 32 millones de mosquitos estériles en Estados Unidos como parte de una estrategia destinada a reducir la propagación de enfermedades transmitidas por estos insectos.

La iniciativa, denominada "Proyecto Debug", fue presentada ante las autoridades estadounidenses y contempla la liberación de millones de mosquitos machos esterilizados en estados como California y Florida.

Según informó The Guardian, el objetivo es crear un "ejército" de mosquitos machos incapaces de reproducirse, con el fin de disminuir progresivamente las poblaciones de especies que transmiten enfermedades a los humanos.

¿Cómo funcionan los mosquitos estériles de Google?

Los mosquitos utilizados en el proyecto son machos, por lo que no pican ni transmiten enfermedades. Además, son criados con una bacteria natural llamada Wolbachia, que impide que puedan reproducirse con hembras silvestres.

De acuerdo con la firma, cuando un macho portador de esta bacteria se aparea con una hembra salvaje, los huevos resultantes no eclosionan.

El objetivo: combatir el dengue, el zika y la malaria

La estrategia apunta principalmente a disminuir las poblaciones de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, el virus del Nilo Occidental, el zika, la malaria, la fiebre amarilla y la chikunguña.

Por ahora, los esfuerzos se concentran en la especie Aedes aegypti, considerada una de las principales responsables de la transmisión de estas enfermedades a nivel mundial.

Google señaló que sus equipos de ingenieros y científicos utilizan análisis de datos, sensores y sistemas automatizados para criar grandes cantidades de estos insectos.

Uno de los principales desafíos del proyecto consiste en emplear visión e inteligencia artificial para separar con precisión los mosquitos machos de las hembras y liberar únicamente a los machos en las zonas seleccionadas.

Gobierno de EEUU evaluará la solicitud

Un aviso publicado en el Registro Federal indica que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) está revisando la solicitud presentada por Google para liberar hasta 16 millones de mosquitos por año en California y Florida durante un período de dos años.

La compañía sostiene que otros métodos tradicionales para combatir estos insectos han mostrado limitaciones. Entre ellos menciona el uso de pesticidas, que pueden resultar tóxicos y perder eficacia con el tiempo, además de la dificultad de eliminar todos los criaderos donde los mosquitos se reproducen.

La EPA deberá decidir si aprueba el permiso de uso experimental una vez concluido el período de comentarios públicos, cuyo plazo finaliza el próximo 5 de junio.