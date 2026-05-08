Google lanza "Fuentes preferidas": la nueva opción que permite elegir qué medios ver primero en noticias

08 may. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las constantes actualizaciones de los motores de búsqueda, Google incorporó una nueva herramienta orientada a personalizar la forma en que las personas acceden a la información en línea.

Se trata de “Fuentes preferidas”, una función que ya comenzó a implementarse a nivel global y en todos los idiomas compatibles con el buscador, que permite a los usuarios seleccionar los sitios informativos que quieren ver con mayor frecuencia.

Esto funciona a través de en la sección de “Historias destacadas” y en el carrusel “De tus fuentes”.

¿Cómo utilizar "Fuentes preferidas"?

Para incorporar sus propias fuentes preferidas, los usuarios solo deben presionar el ícono de estrella que aparece junto a las noticias destacadas en el buscador, y desde ahí agregar los sitios que desean priorizar dentro de su experiencia de navegación.

De acuerdo con los primeros resultados observados tras su implementación, quienes marcan un sitio como fuente preferida tienen el doble de probabilidades de ingresar a ese contenido.

Además, ya se han seleccionado más de 200 mil sitios distintos, incluyendo medios locales, blogs especializados y plataformas informativas de alcance global.

¿Cómo funciona esta nueva herramienta?

La función permite ajustar la forma en que se presentan las noticias, priorizando contenidos de sitios previamente seleccionados por cada usuario. Esto entrega mayor control sobre la información que se consume, al tiempo que facilita el acceso a fuentes que cada persona considera relevantes.

Desde el ámbito de los medios de comunicación y plataformas digitales, también se han habilitado herramientas específicas para acompañar este proceso, como botones de “Seguir” que pueden integrarse en los sitios web, facilitando que los lectores incorporen esas páginas a su lista de fuentes.

En ese contexto, desde la compañía Dow Jones destacaron el impacto inicial de esta herramienta en la relación entre audiencias y contenidos.

“Hemos observado una gran aceptación inicial y señales alentadoras de que este mayor nivel de personalización, puede generar una interacción más constante a lo largo del tiempo", indicó John Wiley, Vice Presidente de Audiencias de la organización.

Y agregó: "A medida que Google amplía esta función a más usuarios en todo el mundo, nos entusiasma la oportunidad de seguir reforzando la forma en que el periodismo de alta calidad y con credibilidad conecta con el público de maneras más conscientes y valiosas”.

La implementación continuará de forma progresiva, con el objetivo de ampliar su disponibilidad y facilitar nuevas formas de interacción entre usuarios y contenidos informativos.

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