Canales asociados en Anatel presentan demanda contra Google por abuso de posición dominante

06 may. 2026 - 16:14 hrs.

Los canales de televisión agrupados en Anatel, entre los que se encuentra Mega, anunciaron que interpusieron una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Google acusando a la compañía de abuso de posición dominante en los mercados derivados de los motores de búsqueda y los que forman la industria de publicidad digital.

En un comunicado suscrito por Mega, Canal 13, TVN, Chilevisión, TV+ y La Red, se afirma que "cuando los medios de comunicación pierden ingresos por prácticas anticompetitivas, las consecuencias no son solo financieras: se reducen los equipos periodísticos, se achica la cobertura regional, se debilita la fiscalización del poder y la ciudadanía termina con menos y peor información".

En esa línea, se remarcó que "este no es solo un problema entre empresas: es una amenaza concreta al pluralismo informativo y, por lo tanto, a la democracia".

Al respecto, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, señaló: "Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica".

La acción se enmarca en una tendencia global. Autoridades y medios de comunicación en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia han acusado y demandado por conductas similares a Google y otras empresas tecnológicas, como Meta. En Chile, esta demanda se suma a las presentadas ante el mismo tribunal por Copesa S.A., Radio Cooperativa y El Mostrador.

El objetivo de la demanda es que el TDLC determine si hay prácticas anticompetitivas, sancione a Google y adopte las medidas necesarias para garantizar una competencia justa en el mercado.