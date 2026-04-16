Julio César Rodríguez llega a Megamedia: Tendrá rol como animador y Director Creativo

16 abr. 2026 - 11:39 hrs.

Megamedia tiene nuevo integrante y es uno de los rostros más queridos de la televisión chilena. Julio César Rodríguez se une a la familia del canal a partir de este mes de abril, asumiendo el doble rol de animador de programas y Director Creativo para distintos Proyectos Multiplataforma.

El periodista y presentador llega con todo el respaldo de una carrera que supera los 25 años en los medios de comunicación. A lo largo de ese tiempo, se ha ganado el cariño del público y el respeto de la industria, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del país.

En su nuevo cargo, Julio César reportará directamente al Director Ejecutivo de Megamedia, Patricio Hernández. Un puesto de responsabilidad que combina su talento frente a las cámaras con su visión creativa y estratégica.

Trayectoria de Julio César Rodríguez

Rodríguez cuenta con una destacada trayectoria. En Chilevisión condujo programas emblemáticos como Contigo en la Mañana, Primer Plano, Gran Hermano y Pero Con Respeto, entre otros. Además, ejerció como Director de Programación del canal, demostrando que su capacidad va mucho más allá de la pantalla.

En Mega ya tiene historia. Hace algunos años fue parte del exitoso matinal Mucho Gusto y también se desempeñó como editor de contenidos de Mira Quién Habla. Ahora regresa, pero con un rol que le da un nuevo horizonte dentro de la compañía.

Su paso por Canal 13 también dejó huella. Fue parte del equipo del matinal Bienvenidos y condujo el programa de docurrealidad No Basta Con Ser Bella, formato que marcó tendencia en su momento.

En TVN presentó La Tele o Yo y No Podemos Vivir Sin Viña, además de participar como jurado en Rojo Fama Contra Fama. También tuvo presencia en Vive TV con el late Síganme Los Buenos, y en Zona Latina creó el late Sin Dios ni Late.

Pero su carrera no se limita a la televisión. Por casi dos décadas condujo el show de noticias Podría Ser Peor en Radio Biobío, y también pasó por las radios Agricultura y Universidad de Chile.

En el mundo digital, Julio César ha sabido reinventarse. Creó las plataformas Yuly y La Junta, mostrando su olfato para los nuevos formatos y su capacidad de conectar con audiencias más jóvenes. También fue creador y Director de La Nación Domingo en el mundo escrito.

"A Julio César Rodríguez le damos una cordial bienvenida, cargada de la energía de un equipo humano y técnico de excelencia al cual se incorpora y con la desafiante tarea de seguir impulsando y consolidando el proyecto multimedial de Megamedia", reza el comunicado de presentación de JC.

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