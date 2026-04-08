Mega transmitirá en exclusiva Miss Universo Chile: cerca de 30 candidatas competirán por representar al país

08 abr. 2026 - 17:15 hrs.

Este junio, Mega transmitirá en exclusiva el concurso Miss Universo Chile, el certamen que define a la representante nacional en el concurso de belleza más importante del planeta. Cerca de 30 candidatas competirán en distintas pruebas de modelaje para encontrar a la mujer que llevará la banda chilena al escenario internacional.

El anuncio llega cuando tres comunas ya han seleccionado a sus postulantes. Vitacura, Peñalolén y Viña del Mar escogieron a Arantxa Ramírez, Carla González y Dominga López, respectivamente, como las primeras candidatas confirmadas, a la espera de las representantes de las comunas restantes.

Keno Manzur, director nacional de Miss Universo Chile, se mostró ambicioso con esta edición. "Esperamos tener una candidata espectacular con la que lleguemos al top 5 y, por qué no, tener una nueva Cecilia Bolocco", señaló.

Sobre la alianza con el canal, Manzur explicó que "Mega es uno de los canales mejor posicionados y con más rostros que nos pueden ayudar a levantar a las candidatas. Además, trae una gran calidad televisiva y súper producción. Cada vez que he tenido una reunión hay muchas personas de diferentes áreas involucradas, con todos muy preocupados que esto salga bien".

Desde Megamedia, Carlos Valencia, director del área de Entretención, expresó el entusiasmo del canal por el proyecto. "Estamos muy contentos de tener el Miss Universo Chile en nuestra pantalla. Con él podremos darle un gran valor a la representación chilena en este certamen que tan buenos resultados ha tenido especialmente en las últimas ediciones. Queremos ver a una chilena recibir la corona", afirmó.

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