ISP emite alerta por retiro voluntario del mercado de lote de medicamento para tratar el hipotiroidismo

08 abr. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) emitió una alerta farmacéutica por el retiro voluntario del mercado de un lote específico del producto Levoitiroxina Sódica Comprimidos 100 mcg. La medida fue adoptada tras recibir una notificación del titular del registro sanitario, indicando una anomalía física en el empaque.

El problema detectado consiste en la presencia de un elemento extraño adosado a la parte posterior del blíster que contiene los comprimidos. Este hallazgo representa un incumplimiento grave de las especificaciones de calidad autorizadas para el producto, lo que invalida su distribución y seguridad para el consumo humano.

El lote afectado

El lote afectado corresponde a la serie EH24LHD065, con fecha de vencimiento en noviembre de 2027. El producto se comercializa en una presentación de estuche por 100 comprimidos y es distribuido por el titular Alembic Pharmaceuticals SPA, responsable de informar el defecto.

¿Qué es la Levoitiroxina Sódica?

La Levoitiroxina Sódica es un fármaco crítico utilizado para el tratamiento del hipotiroidismo, sustituyendo la hormona que la glándula tiroides no produce en cantidades suficientes. Dado que es un tratamiento de uso crónico, el ISP ha enfatizado la importancia de retirar únicamente las unidades comprometidas para no afectar el suministro general.

Desde el punto de vista sanitario, la presencia de cuerpos extraños en el material de empaque directo es inaceptable, ya que podría comprometer la integridad del medicamento o su esterilidad. Por ello, la autoridad ordenó la segregación inmediata y devolución de las existencias de este lote a través de los canales habituales.

Las farmacias y centros asistenciales que dispongan de este número de serie deben cesar su dispensación. La medida busca prevenir cualquier riesgo potencial para los pacientes que dependen de este medicamento para regular funciones metabólicas esenciales, asegurando que solo circulen productos que cumplan con los estándares de manufactura.

Es importante señalar que esta alerta se limita estrictamente al lote EH24LHD065. El resto de las series y presentaciones de Levoitiroxina disponibles en el mercado nacional mantienen su vigencia y pueden seguir siendo utilizadas según la prescripción médica original, siempre que no presenten defectos visibles.

El monitoreo del ISP y las recomendaciones

Finalmente, el ISP continuará monitoreando el proceso de retiro y la investigación correspondiente por parte del laboratorio. Se hizo un llamado a la vigilancia activa por parte de los profesionales de la salud para reportar cualquier otra sospecha de falla de calidad en este u otros fármacos.

De esta manera, si una persona consume Levoitiroxina Sódica de 100 mcg, se le aconseja verificar el número de lote impreso en la caja del medicamento. En caso de que coincida con el lote EH24LHD065, se recomienda no utilizar el producto y contactar a su médico o farmacéutico para gestionar un reemplazo.

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