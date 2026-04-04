Doctora explica los riesgos que implica para la salud consumir alimentos vencidos

04 abr. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

El consumo de alimentos vencidos puede traer consecuencias graves para la salud. Aunque en muchos casos los productos no muestran cambios evidentes a simple vista, el riesgo sanitario está presente y puede afectar con mayor fuerza a ciertos grupos de la población.

La doctora Madeleyne Olivares, experta en obesidad, conversó con Meganoticias Siempre Juntos y explicó los peligros asociados a ingerir alimentos fuera de su fecha de vencimiento, los cuales no son menores.

"Son altos los riesgos, son graves, desde síntomas gastrointestinales hasta enfermedades más graves, producto de una deshidratación que requiera una hospitalización”, señala. A esto se suma una mayor vulnerabilidad en algunos sectores: “Hay grupos de riesgo que son mucho más complicados, como por ejemplo los niños, las embarazadas, los adultos mayores, los pacientes con enfermedades crónicas e inmunocomprometidos".

Fecha de vencimiento: un límite que no se puede ignorar

Uno de los errores más frecuentes es relativizar la fecha de vencimiento, especialmente en alimentos que no parecen estar en mal estado. Sin embargo, la especialista es enfática: “Fecha de vencimiento es fecha de vencimiento. No se puede extender un poco más, porque ahí hay alto riesgo para la salud”.

Luego, recalcó que aunque un alimento pueda “oler, tener el mismo sabor, tener la misma textura”, eso no garantiza que sea seguro. “No va a tener la misma estabilidad, la misma seguridad, el mismo valor nutritivo, ya pueden haber productos en degradación que pueden generar intoxicación”, advierte.

Alimentos perecibles: el mayor foco de peligro

Los alimentos perecibles son los que presentan un riesgo más alto una vez superada su fecha de vencimiento. “El fabricante tiene un estudio previo sobre la seguridad y la estabilidad del alimento, y ahí lo deja plasmado. No es algo que se pueda llegar y cambiar arbitrariamente”, explicó la doctora Olivares.

El incumplimiento de esta fecha puede derivar en “contaminación por bacterias o por parásitos”, especialmente en productos como “lácteos, carnes y pescados”. En el caso de los quesos, la especialista aclara que algunos pueden durar más, pero aun así recalca que “igual hay que fijarse en la fecha de vencimiento”, incluso en aquellos de consistencia más dura.

Ojo al envase y a la rotulación

Más allá de la fecha, existen otros aspectos clave para evitar el consumo de productos en mal estado o adulterados. La recomendación es clara: “Fijarse en la integridad del envase, que no esté inflado, que el contenido sea el correcto, que sea el que dice el envase”.

La doctora también alerta sobre irregularidades en el etiquetado. “La etiqueta muchas veces puede adulterarse y se plasma otra por sobre la original”, por lo que recomienda poner atención a que no esté en otro idioma, borrosa o alterada de alguna forma.

Alimentos no regulados y riesgo para la salud pública

El problema no solo afecta al consumidor individual, sino que también puede convertirse en una alerta sanitaria. “Ahí intervienen todas las autoridades sanitarias en el retiro de estos productos, porque precisamente no están regulados”, señala la especialista.

El impacto puede ser mayor si se consumen alimentos no regulados o vencidos: “Va a haber más intoxicación alimentaria, se pueden colapsar los servicios de urgencia y el consumidor pierde credibilidad en la alimentación, en lo que está regulado”. Consumir productos fuera del control sanitario pone en riesgo directo a la salud pública, afirma la especialista.

Síntomas de alerta y cuándo consultar

Los efectos de ingerir alimentos vencidos pueden manifestarse de distintas formas. “Todo alimento que se consuma vencido tiene el mismo riesgo”, afirma la doctora. Entre los síntomas más comunes se encuentran “diarreas, náuseas, vómitos, fiebre y deshidratación”.

Ante esta situación, la recomendación es clara: “Mantener una hidratación adecuada y si nota que hay muchos vómitos o que está con fiebre, solicitar atención médica".

Nota importante: Este artículo tiene un carácter meramente informativo y por ningún motivo debe reemplazar las indicaciones u órdenes de su médico tratante. Si usted está bajo tratamiento médico o padece de alguna condición crónica, debe seguir estrictamente las recomendaciones de su profesional de salud.

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