"Es una maravillosa noticia": Nuevo "Ozempic chileno" espera aprobación para llegar al mercado

04 abr. 2026 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

La conversación sobre los tratamientos para tratar la diabetes y obesidad dio paso a un tema que ha generado gran interés en las últimas semanas: el desarrollo de Selfix, el medicamento conocido como el "Ozempic chileno", creado por Laboratorio Chile.

Situación que ha generado altas expectativas tanto en pacientes como en profesionales médicos, especialmente por tratarse de una innovación de origen nacional.

Pronta comercialización del "Ozempic chileno"

Ante la pregunta sobre los beneficios que traerá esta nueva alternativa, la doctora Madeleyne Olivares, magíster en nutrición clínica y especialista en obesidad, explicó el estado actual del producto y su proximidad al mercado.

"Es una maravillosa noticia que lo tengamos acá, que sea nuestro, que sea de origen chileno. Ya ha pasado todas las fases clínicas fuera de Chile. Lo que estamos a la espera es de la aprobación por el ISP para que se pueda comercializar", señaló.

La especialista destacó que uno de los principales atractivos de Selfix será su accesibilidad. "Tiene la misma seguridad, la misma calidad y la misma eficacia, pero con un costo mucho más económico, mucho más asequible para quienes lo requieran. No es para cualquier persona ni para fines estéticos; es para pacientes con obesidad o diabetes", subrayó.

¿Quiénes podrán usarlo?

Durante la conversación surgió una pregunta recurrente entre los pacientes: ¿para quién está indicado realmente este tipo de medicamentos?

Olivares aclaró que su uso debe estar estrictamente supervisado. "Requiere una evaluación por un profesional médico, un seguimiento por el médico, nutriólogo o nutricionista, y también de la práctica de actividad física, porque se sabe que semaglutida favorece la pérdida de masa muscular, entonces debe ser prescrito", indicó.

La profesional enfatizó que estos tratamientos están indicados exclusivamente "para pacientes con sobrepeso con comorbilidades, obesidad y diabetes".

Venta informal y riesgos asociados

Otro punto abordado fue la creciente circulación irregular de medicamentos similares en redes sociales y comercio informal. Al ser consultada sobre estos casos, la especialista advirtió sobre su peligrosidad.

"Hemos visto semaglutida inyectable que se comercializa sin rotulación. Se venden en el comercio paralelo, en redes sociales, WhatsApp, incluso en el Metro", relató. Esto, asegura, ha llevado a que muchos pacientes lleguen a su consulta buscando orientación luego de haber considerado comprar versiones sin certificación.

"Algunos me dicen: 'Doctora, yo sé que con usted usaré la dosis correcta, que me explicará en qué consiste y que verificaré si no tengo contraindicaciones. Pero esto podría haberlo comprado en el Metro, mucho más barato'. Mi recomendación es clara: si no está rotulado, si no se compra en farmacia, si no tiene receta o seguimiento profesional, no comprarlo. Lo barato sale caro", advirtió.

Nuevos avances internacionales

La conversación también incluyó los recientes anuncios en Estados Unidos sobre nuevas terapias contra el sobrepeso. Una pregunta surgió sobre otro medicamento recién aprobado por la FDA.

Los llamados GLP-1, explicó la especialista, "llegaron para revolucionar el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Más allá del peso, disminuyen el riesgo de infarto y de enfermedades cerebrovasculares".

Sobre el nuevo compuesto, Orforglipron, detalló: "La ventaja es que es vía oral. Aún no está aprobado en Chile, pero ya cuenta con aprobación de la FDA. Tiene efectos similares a semaglutida oral, pero es más potente tanto en el control de la glicemia como en la baja de peso".

Uso responsable

Olivares insistió en que estos medicamentos no deben usarse sin supervisión: "Lo estamos esperando con ansias, porque los beneficios son enormes. Pero por favor, no se automediquen. La pauta es fundamental".

Finalmente, advirtió que el mal uso puede tener efectos severos: "Semaglutida logra una baja importante de grasa, pero si no se usa con control, se puede perder mucha masa muscular. Si luego hay reganancia de peso por suspenderlo bruscamente, el riesgo cardiovascular es alto".

Nota importante: Este artículo tiene un carácter meramente informativo y por ningún motivo debe reemplazar las indicaciones u órdenes de su médico tratante. Si usted está bajo tratamiento médico o padece de alguna condición crónica, debe seguir estrictamente las recomendaciones de su profesional de salud.

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