"Improvisación" y "fracaso rotundo": Oposición lanza dura crítica al gobierno tras cambio de gabinete

20 may. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

“Un rotundo fracaso”. Así calificó la bancada de senadores y senadoras del Partido Socialista de Chile el primer cambio de gabinete realizado por el presidente José Antonio Kast, tras la salida de las exministras Trinidad Steinert y Mara Sedini.

El jefe de bancada socialista, Juan Luis Castro, cuestionó la capacidad política del Ejecutivo y aseguró que las renuncias reflejan falta de preparación para gobernar.

“Aquí no había capacidad, no había mensaje, faltó expertise. Esto demuestra claramente la improvisación y la falta de oficio que hubo en la instalación del gobierno”, afirmó el parlamentario.

Además, sostuvo que el ajuste ministerial “no es una oda a la rapidez del Presidente para hacer cambios”, sino “la demostración de que aquí no había preparación para gobernar en áreas tan sensibles como seguridad y vocería”.

Cuestionan perfiles elegidos por Kast

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, también criticó duramente al Ejecutivo y acusó al gobierno de haber “experimentado con perfiles no aptos para el cargo”.

“Vimos a una vocera que estaba muda, que no hablaba, que arrancaba, que no comunicaba”, señaló en referencia a la exvocera de Gobierno.

Vodanovic agregó que la seguridad pública “no se puede improvisar” y recalcó la necesidad de contar con experiencia en una cartera “tan sensible para las familias que viven dominadas por el narcotráfico y la violencia”.

“Mucho ruido y poco fondo”

La senadora Daniella Cicardini afirmó que el cambio de ministros “se veía venir”, apuntando a lo que definió como “68 días de improvisación, contradicciones, mucho ruido y poco fondo”.

“Una ministra de Seguridad sin un plan de seguridad era tremendamente inconsecuente; y una vocera que no podía comunicar reflejaba también un gobierno sin contenido”, sostuvo.

En la misma línea, el senador Gastón Saavedra lanzó una crítica al manejo político del Ejecutivo.

“La política no es para estudiantes en práctica, no alcanzaron a atravesar el primer trimestre”, expresó.

Saavedra añadió que la salida de la ministra de Seguridad confirma que “simplemente no había un plan de seguridad para el país”, cuestionando además el impacto económico que, a su juicio, ha tenido la administración de Kast en sus primeras semanas.