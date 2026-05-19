Anuncian megacorte de agua en ocho comunas de la Región Metropolitana: Se extenderá por 36 horas
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La mañana de este martes se anunció un corte programado de agua potable para los próximos días en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana. Tendrá una extención de 36 horas.
De acuerdo a lo señalado por las autoridades, esta medida obedece a trabajos para renovar el acueducto paralelo, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.
¿Cuándo será el corte de agua y qué comunas se verán afectadas?
La interrupción del suministro comenzará a las 20:00 horas del próximo viernes 22 de mayo y se estima que su reposición sea a las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.
Las comunas afectadas son la totalidad de La Cisterna, y sectores acotados de El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.
Revisa los perímetros afectados por el corte de agua
La Cisterna
El Bosque
Aguas Andinas
La Florida
La Granja
La Pintana
San Bernardo
San Miguel
San Ramón
Lugares de abastecimiento
Según la realidad de cada familia, se recomienda juntar agua para actividades domésticas básicas. Si vives en edificio, recuerda que normalmente existen estanques propios que permiten mejorar la autonomía frente a posibles cortes.
En caso de que necesites abastecerte de agua, acude a alguno de los siguientes lugares:
La Cisterna
El Bosque
La Florida
La Granja
La Pintana
San Bernardo
San Miguel
San Ramón
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