Anuncian interpelación contra ministra Steinert por crisis de seguridad

18 may. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

La oposición anunció este lunes una interpelación contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, con el objetivo de exigir explicaciones sobre la estrategia del Gobierno frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

La medida fue impulsada desde el Partido de la Gente (PDG), en medio de crecientes críticas al manejo del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast en materia de delincuencia y orden público.

La interpelación parlamentaria es uno de los principales mecanismos de fiscalización que tiene el Congreso para exigir respuestas a ministros de Estado respecto de sus funciones y políticas públicas.

Emplazamiento de Pamela Jiles: “La ciudadanía no ve resultados”

La diputada Pamela Jiles cuestionó duramente a la secretaria de Estado y aseguró que la instancia servirá para evaluar si cuenta con las capacidades necesarias para liderar la cartera: “La ministra tendrá que demostrarle al país si tiene las capacidades mínimas para cumplir con su función”, afirmó la parlamentaria.

Jiles además acusó al Gobierno de no haber cumplido las promesas realizadas durante la campaña presidencial respecto al combate contra la delincuencia.

“Hasta aquí, lo que la ciudadanía ve es que aquella promesa que se le hizo no solo no se está cumpliendo, sino que la ministra tiene dudas respecto de la necesidad evidente de presentar un plan de seguridad al país”, agregó.

Crece presión sobre La Moneda

La ofensiva parlamentaria se produce en medio de cuestionamientos por el aumento de hechos violentos y la percepción de inseguridad en distintas regiones del país.

Desde sectores opositores han criticado que, pese a que la seguridad fue uno de los ejes centrales del discurso del presidente Kast, hasta ahora no existiría una estrategia clara ni resultados concretos frente a la crisis.

La fecha de la interpelación deberá ser definida próximamente por la Cámara de Diputadas y Diputados.

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