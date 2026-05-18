Nuevo Hospital del Salvador: Así quedará el moderno recinto asistencial de Providencia

18 may. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto de modernización del Hospital del Salvador entró en su recta final. Según detalló el Ministerio de Obras Públicas (MOP), las obras alcanzaron un 98,56% de avance y ya se encuentran en la etapa de instalación de mobiliario clínico, equipos médicos y tecnología de punta.

¿Cómo será el nuevo hospital?

El proyecto consiste en el diseño, construcción y explotación de un mega recinto de salud de más de 172.000 metros cuadrados. La moderna infraestructura contará con 641 camas y beneficiará a una población estimada de más de 600.000 personas de la zona oriente de la capital.

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A través de su cuenta de Instagram, la cartera de Estado compartió un registro que muestra los adelantos en infraestructura del megaproyecto, el cual contempla la construcción unificada del nuevo Hospital del Salvador y del Instituto Nacional de Geriatría.

Conoce los avances:

Desde el MOP enfatizaron la relevancia de la obra, señalando que el proyecto "es una prioridad" por lo que mantienen "una gestión intensa, con inspección semanal y coordinación permanente". El objetivo, según explicaron, es que los pacientes que hoy esperan atención —entre ellos miles de adultos mayores— "puedan acceder a un recinto de salud con altos estándares de tecnología y un equipamiento completo para mejorar su calidad de vida".

¿Cuándo comenzará a funcionar?

Las autoridades estiman que el hospital comience a operar de manera parcial para la primavera de este 2026. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, señaló: "Nuestro cronograma contempla que este año vamos a estar con un hospital operando. Estamos hablando de meses, pero queremos ser muy responsables por lo compleja que ha sido la historia de esta infraestructura".

¿Cuándo inició el proyecto?

La concesión fue adjudicada en 2014 y suma ya casi una década de trabajos. Gran parte de los retrasos documentados durante este periodo se debieron al hallazgo de piezas y restos arqueológicos en el terreno durante las primeras etapas de excavación.