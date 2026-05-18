Gobierno anuncia comienzo de entrega de cupones de gas: "Pensamos en aquellos que más les afecta el alza de combustibles"

18 may. 2026 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

Desde la comuna de Peñaflor y con la presencia de diversas autoridades, se anunció el lanzamiento de los cupones de gas, beneficio del Estado que permitirá un aporte monetario para acceder a cilindros, producto que se ha visto más afectado en su precio con el alza de los combustibles.

A través de un sitio web que ya se encuentra disponible, los usuarios podrán acceder a la activación del cupón para poder obtener un balón de gas con el respectivo vale.

Ya pueden activarse

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que, "los beneficiarios están determinados desde el 16 de abril, es decir, jefes de hogar pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, ya pueden activar el beneficio desde el sitio".

El subsecretario Pavez también especificó que los usuarios también pueden acercarse al respectivo municipio de la comuna donde residen para poder activar y conocer si les corresponde el vale de gas.

Por otro lado, la Ministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini, señaló que, "tomamos las medidas para resguardar a los ciudadanos de nuestro país con responsabilidad. Lo primero que hicimos fue pensar en aquellos que más les afecta el alza del precio del combustible y el alza del costo de la vida"

En la instancia también estuvo presente el presidente del Banco Estado, el Ministro del Interior Claudio Alvarado, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, y el alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo.

Cabe recordar que desde el momento en que se anunció esta medida, se discutió la manera en que sería entregado, generando polémica con los alcaldes de las principales comunas de la RM, debido a que se entregó información difusa sobre la entrega de los cupones.

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