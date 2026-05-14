Roberto Saa explica con "peras y manzanas" cómo se pagará el subsidio al gas licuado: Habrá tres formas de cobrar el beneficio

14 may. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

A pocas semanas de que comience la entrega del subsidio para la compra de gas licuado, el editor de Economía de Mega, Roberto Saa, explicó en el matinal Mucho Gusto cómo funcionará finalmente el mecanismo definido para acceder al beneficio destinado al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Saa detalló que el proceso ha sufrido varias modificaciones desde que el Gobierno anunció la medida como parte de las ayudas para enfrentar el alza de los combustibles y el aumento del costo de la vida. “Ha habido tantos cambios en la forma, en el mecanismo para entregar este subsidio a la compra de un balón de gas licuado de 15 kilos, que como que la gente se ha perdido y no sabe finalmente cómo lo va a poder canjear, va a poder concretar”, detalló.

Inicialmente, el Gobierno anunció que el beneficio sería entregado directamente, pero luego evaluó que fueran los municipios quienes administraran el sistema. “Ahí se generó un conflicto, entonces los municipios dijeron ‘dígannos de qué forma, pero esto nos va a complicar mucho la vida’”, relató el periodista

Cómo funcionará el beneficio

Según explicó Saa, posteriormente se decidió utilizar Rut Pay de BancoEstado como plataforma para concretar el subsidio. Sin embargo, esa alternativa también generó dificultades entre parte de los potenciales beneficiarios. “El gobierno dice: ‘Esto va a ser fantástico, la gente va a poder ir con el celular y pagar, y ahí quedó la escoba porque la gente mayor dijo ‘yo no tengo idea cómo funciona esto’”, sostuvo.

A raíz de esas complicaciones, se definió una fórmula con tres modalidades para acceder al aporte estatal. “Se mantiene Rut Pay para el millón que está inscrito”, señaló.

El editor de Economía añadió que también “se va a poder ir a cualquier sucursal del BancoEstado en todo Chile, pasar el carnet, el cajero va a ver si usted está en el 80% del Registro Social de Hogares”. En caso de cumplir los requisitos, se entregará un vale de $27 mil para canjear un balón de gas de 15 kilos.

Además, el beneficio también podrá ser retirado mediante CajaVecina. “La otra es la CajaVecina, que es un servicio del BancoEstado, que está principalmente en los almacenes de barrio, donde también yo puedo ir, paso mi carnet de identidad, el señor del almacén lo ve ahí, verifica y le da también el voucher”, agregó.

Quiénes podrán acceder al subsidio

El subsidio considera la entrega de un vale equivalente a $27 mil pesos para la compra de un balón de gas licuado de 15 kilos. De acuerdo con lo explicado en Mucho Gusto, el beneficio está dirigido al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

“Dicho bien o fácil, es un regalo, un balón de gas de 15 kilos. ¿Para quién? Para el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. ¿Cuántas personas son estas? 7,7 millones de personas”, señaló Saa.

Respecto a cómo verificar si una persona es beneficiaria, explicó que hay que ingresar "a la página de Registro Social de Hogares y ahí puede saber si es beneficiario. Yo siempre aconsejo: si alguien tiene duda de si tiene las condiciones económicas, métase igual, inscríbase igual”, comentó.

Subsidio será entregado una sola vez

Roberto Saa también aclaró que el subsidio se entregará solo en una oportunidad.

De todos modos, el periodista precisó que el mecanismo todavía podría sufrir modificaciones. “Todo esto está sujeto a cambio; el lunes va a haber una nueva reunión para seguir revisando aquello. Se está contra el tiempo, porque este beneficio se anunció a partir del 1 de junio”, cerró.

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