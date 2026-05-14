Española radicada en Estados Unidos busca seguir los pasos de su padre y no jubilarse: Mis mejores días aún están por venir

14 may. 2026 - 13:30 hrs.

Lorraine C. Ladish, una escritora española de 62 años afirma con alegría y seguridad que ni su padre, Delfín Carbonell, de 87 años, ni ella piensan en jubilarse.

Esta entusiasta trabajadora vive en Florida, Estados Unidos, y siente admiración por su padre, quien está en Madrid, España.

“El trabajo siempre ha sido algo más que ganarnos la vida. Ninguno de los dos ve motivo para jubilarse”, cuenta al referirse tanto a ella como a su padre.

En sus redes se presenta así: “Hola, soy Lorraine, nacida y criada en España, y ahora vivo en la soleada Sarasota, Florida. Soy bilingüe y bicultural; hispanoamericana de pura cepa”.

Me dedico a ayudar a las personas a envejecer de forma activa

Lorraine es escritora y ha publicado 18 libros. Dio el salto para ser creadora de contenido digital.

Ama el deporte y bailar, es instructora de yoga y, en noviembre pasado, comentó en sus redes que trabaja como freelance para Yahoo, Business Insider y otras publicaciones.

Expresa que vive y trabaja con propósito: “Me dedico a ayudar a las personas a envejecer de forma activa, con entusiasmo”, publica AS.

Tan enérgica como su padre, dice que con él comparte ideas de libros, proyectos y habla de actividades futuras.

Familia de gente creativa

Habla con orgullo de su familia y describe que tiene parientes “creativos y ambiciosos”.

Cuenta que su abuelo “escribió libros hasta el día de su muerte” y que “el trabajo sigue dándole sentido” a la vida de su padre.

Describe que su papá “es lexicógrafo (compila diccionarios), lingüista y “toda la vida” ha sido profesor de inglés.

De ella misma señala: “Lo perdí todo en 2008 y me convertí en madre soltera con ayuda social, luego reconstruí mi vida y mi carrera en línea. Nunca miré atrás”.

¿Jubilarse?

Expone que el trabajo, además de los ingresos, le proporciona estimulación intelectual y la oportunidad de adaptarse a la tecnología, según reseña AS.

Piensa seguir activa, la jubilación para ella “no está pasando” y en el futuro se ve trabajando, aprendiendo, compartiendo y disfrutando.

En Los Ángeles Times indican que Lorraine escribió en su libro “Tu mejor edad”: “Cada década tiene algo especial y bello que ofrecernos. Si decides aceptar y disfrutar de tu edad en lugar de luchar contra ella, tu edad actuará en tu favor. Es la edad que tienes ahora, y es el único momento que tienes para vivir como tú quieres. No permitas que nada ni nadie te diga que eres demasiado joven o demasiado mayor para conseguir cualquier cosa que te propongas”.

“Creo firmemente que mis mejores días aún están por venir. Me encanta animar a personas de todas las edades a adoptar esa mentalidad”, afirma.

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