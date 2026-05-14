Dos chilenos son condenados a cinco años de cárcel en EEUU por millonario robo a una casa

14 may. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

Dos ciudadanos chilenos recibieron una condena de cinco años de prisión en Estados Unidos tras participar en un millonario robo ocurrido en el condado de Waukesha, en el estado de Wisconsin.

La justicia norteamericana, sin embargo, sostiene que el caso no corresponde a un hecho aislado, sino a parte de una estructura delictual que habría operado en distintos estados del país.

Robaron 100 mil dólares en joyas

Los condenados, identificados como Luciano Silva, de 24 años, y Enjerbet Rojas, de 20, fueron acusados de ingresar a robar en octubre pasado a una vivienda en Delafield.

Ambos actuaron junto a un tercer connacional, Leandro Pino Uribe, de 20 años. Los tres ingresaron al domicilio y sustrajeron más de 100 mil dólares (casi 90 millones de pesos chilenos) en joyas.

Durante la audiencia, el juez David Maas calificó el robo como un ataque "selectivo" contra una comunidad con la que los implicados no mantenían ningún vínculo.

¿Qué condenas recibieron?

Rojas fue sentenciado a cinco años de prisión y tres años de libertad condicional. Se había declarado culpable de robo con allanamiento de morada, y un segundo delito grave fue desestimado.

Silva, en tanto, se declaró culpable de robo con allanamiento de morada, y se desestimó un segundo cargo por delito grave. Luego, fue sentenciado a cinco años de prisión y tres años de libertad condicional supervisada.

Por otro lado, Pino se declaró culpable en el mes de abril por posesión de herramientas para cometer robos. Fue sentenciado al tiempo ya cumplido en la cárcel del condado de Waukesha.

Enfrentarán nuevo proceso judicial

Pese a la sentencia ya dictada, ambos enfrentarán nuevos procesos judiciales. La fiscalía federal asegura que, junto al tercer chileno y un venezolano, participaron en al menos 15 robos en Florida, Wisconsin y Minnesota.

Según la acusación, el grupo habría obtenido cerca de un millón de dólares (más de 890 millones de pesos chilenos) en joyas, armas, metales preciosos y monedas de colección.

Las autoridades estadounidenses detallaron que la banda se trasladaba desde Florida y utilizaba viviendas arrendadas a través de Airbnb en Milwaukee y Minneapolis como centros de operaciones.

Los investigadores sostienen que seleccionaban casas ubicadas cerca de áreas boscosas y que, para ingresar, forzaban puertas o ventanas de vidrio.

"Estos acusados no escatimaron esfuerzos", señaló la fiscal adjunta Chelsea Thompson, quien aseguró que los implicados se llevaban todo objeto de valor que encontraban en las viviendas afectadas.

La investigación también estableció que los cuatro involucrados permanecían en Estados Unidos de manera irregular, luego de exceder el tiempo permitido por sus visas.