"El amparado yerra... quizás por lo complejo del caso": La irónica respuesta del juez Urrutia a recurso de exdiputado Lavín

14 may. 2026 - 09:25 hrs.

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Laubreaux, evacuó este miércoles el informe solicitado por la Corte de Apelaciones en el marco del recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, quien permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco y otros delitos.

En una escueta respuesta de tres páginas, a la que accedió Meganoticias, el magistrado defendió la legalidad de la resolución que dejó privado de libertad al exparlamentario y sostuvo que la cautelar fue decretada “con estricto apego al artículo 140 del Código Procesal Penal”.

El escrito de Urrutia surge luego de que la defensa de Lavín acusara en su amparo que el tribunal habría fundado la prisión preventiva en delitos que no fueron incluidos en la querella de capítulos aprobada previamente por la Corte Suprema.

Frente a ello, el juez respondió que durante la audiencia “se bastanteó aquello por lo que fue formalizado” el imputado y que el Ministerio Público “expresó con claridad” qué hechos estaban comprendidos respecto de Lavín León y cuáles correspondían al resto de los imputados.

En esa línea, Urrutia enfatizó que el análisis del tribunal respecto del exdiputado solo se refirió “a aquellos que fue objeto de la respectiva querella de capítulos”, mientras que el examen completo de los delitos apuntaba al resto de los imputados, particularmente a Arnaldo Domínguez, quien no requería antejuicio.

El magistrado también defendió el razonamiento utilizado para decretar la prisión preventiva, señalando que la gravedad de los hechos investigados hacía improcedente cualquier otra medida cautelar menos intensa.

" El amparado yerra en sus consideraciones "

“Los hechos eran de una gravedad tal que la única posible medida cautelar era la prisión preventiva excluyendo, por tanto, cualquier otra del catálogo disponible”, escribió el juez, añadiendo que ello quedó registrado en la “extensa resolución verbal” contenida en los audios de la audiencia.

Uno de los pasajes más directos del informe aparece cuando Urrutia aborda derechamente los argumentos de la defensa. Allí sostiene que “el amparado yerra en sus consideraciones, quizás por lo complejo del caso”, acusando que existe una confusión entre lo estrictamente resuelto respecto de Lavín y el contexto general de la imputación levantada por Fiscalía.

El magistrado agregó que el tribunal sí escuchó íntegramente los planteamientos de la defensa y que el abogado del exdiputado “tuvo todas las oportunidades para alegar y defender sus pretensiones, argumentando a favor de su cliente, sin límite de tiempo por parte del tribunal”.

La Corte de Apelaciones deberá ahora revisar tanto el amparo presentado por la defensa de Lavín León como el informe evacuado por el juez Urrutia, para resolver si la prisión preventiva del exparlamentario fue decretada conforme a derecho.

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