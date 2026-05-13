"Encontré que estaba tranquilo": Cathy Barriga y Joaquín Lavín visitan por primera vez a Lavín León en Capitán Yáber

13 may. 2026 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Cathy Barriga y Joaquín Lavín padre llegaron este miércoles hasta el anexo penitenciario Capitán Yáber para visitar por primera vez a Joaquín Lavín León, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado viernes.

La exalcaldesa de Maipú y el exalcalde de Las Condes se refirieron brevemente al estado anímico de Lavín Jr., mientras su defensa continúa impulsando una apelación para revertir la medida cautelar.

Kathy Barriga aseguró que Lavín León "está bien"

Barriga llegó cerca de las 13:40 horas al recinto penitenciario y permaneció allí hasta cerca de las 17:00, horario límite de visitas.

Al salir, la exalcaldesa evitó profundizar sobre la situación judicial de su esposo y solo señaló escuetamente que "está bien". Además, le entregó chocolates a los periodistas que se encontraban en el lugar.

¿Qué dijo Joaquín Lavín padre?

Quien sí entregó declaraciones más extensas fue Joaquín Lavín padre, que explicó que acudió al recinto "como padre" para ver el estado de salud de su hijo.

"Dentro de todo, lo encontré que estaba tranquilo, esperanzado en lo que pueda pasar. Lo vi bien y me pidió que agradeciera las muestras de cariño que nos han llegado", comentó.

Respecto al proceso judicial, evitó entrar en detalles y explicó que como familia han decidido alejarse de la cobertura mediática. "Nosotros preferimos no ver televisión, no leer diarios, nada", sostuvo.

Defensa espera revertir la prisión preventiva

Mientras tanto, la defensa de Joaquín Lavín León presentó un recurso de apelación para intentar revertir la prisión preventiva decretada tras su formalización.

Según explicó su abogado, Cristián Bonacic, la medida habría sido "arbitraria e ilegal", argumentando que se incluyeron delitos que no habrían estado contemplados cuando el exparlamentario fue desaforado.

La Corte de Apelaciones ya declaró admisible el recurso y durante los próximos días debería revisarse si se mantiene la prisión preventiva o si se reemplaza por medidas cautelares menos gravosas, como arresto domiciliario total o nocturno.

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