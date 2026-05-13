Cancelan perímetro de seguridad en volcán Láscar tras estabilidad en su actividad

13 may. 2026 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó la cancelación del perímetro de seguridad de cinco kilómetros alrededor del volcán Láscar, en la comuna de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, luego de los últimos reportes técnicos emitidos por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

La medida estaba vigente desde el 5 de marzo de 2026, cuando se estableció una restricción preventiva en torno al cráter debido a la actividad registrada por el macizo. Sin embargo, los nuevos antecedentes técnicos apuntan a un escenario de estabilidad volcánica.

¿Qué informó Senapred?

Según detalló SENAPRED en un comunicado, “no se han identificado cambios morfológicos en el volcán, registrando una actividad sísmica que permanece en niveles considerados bajos, lo que sugiere una estabilidad en el volcán para el periodo evaluado”.

El organismo agregó que las cámaras instaladas en las cercanías del Láscar detectaron una desgasificación considerada habitual, con columnas que alcanzaron una altura máxima de 360 metros sobre el nivel del cráter.

Actividad se mantiene en nivel verde

A partir de estos antecedentes, SERNAGEOMIN decidió mantener la alerta técnica volcánica en nivel verde. Desde el organismo indicaron que el volcán continúa siendo considerado activo, aunque con un comportamiento estable y “sin riesgo inmediato”.

Senapred explicó además que “las imágenes proporcionadas por las cámaras instaladas en las proximidades del volcán han registrado una desgasificación habitual (...) comportamiento que se mantiene estable y es consistente con patrones registrados en meses anteriores”.

La cancelación del perímetro de seguridad quedó establecida mediante la Resolución Exenta N°344 del 13 de mayo de 2026, emitida por la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, tras una solicitud realizada por la dirección regional de SENAPRED.

La medida estaba vigente desde marzo

El perímetro de seguridad había sido decretado durante marzo de este año en un radio de cinco kilómetros alrededor del cráter del volcán Lascar, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama.

En ese momento, las autoridades habían adoptado la medida preventiva debido al monitoreo de la actividad volcánica y a los reportes técnicos emitidos por SERNAGEOMIN. Con los nuevos informes, el organismo concluyó que la actividad registrada se mantiene dentro de parámetros considerados normales para el macizo.

Pese al levantamiento del perímetro de seguridad, las autoridades indicaron que el monitoreo sobre el volcán Láscar continuará de manera permanente a través de los sistemas de vigilancia técnica instalados en la zona.

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