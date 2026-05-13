Metro ofrece taxis gratis si ascensores o escaleras mecánicas están fuera de servicio: Así funciona el beneficio

13 may. 2026 - 18:52 hrs.

¿Qué pasó?

Ante las reiteradas críticas por las fallas en ascensores y escaleras mecánicas en algunas estaciones del Metro de Santiago, el gerente general de la empresa, Felipe Bravo, explicó las medidas de apoyo que existen para pasajeros con movilidad reducida cuando estos equipos se encuentran fuera de servicio.

En entrevista exclusiva con Meganoticias Alerta, Bravo reveló que Metro puede gestionar taxis gratuitos para trasladar a personas hacia otras estaciones que sí tengan ascensores o escaleras operativas.

¿Qué hacer si las escaleras o ascensores fallan en el Metro?

El funcionario de Metro reconoció que las fallas en los servicios de la empresa generan complicaciones importantes para adultos mayores, personas en silla de ruedas y padres con coches de bebé.

Por eso, explicó que cuando un pasajero se encuentra con un ascensor o escalera mecánica fuera de servicio, puede solicitar ayuda directamente al personal de Metro o llamar a los números de asistencia habilitados.

"Las personas pueden llamar a ese número o pueden llamar al 1411, que es nuestro número de emergencia, y personal de Metro la va a atender y le va a buscar una solución, ya sea llamando a un taxi para trasladarlo a la siguiente estación que tiene el ascensor operativo o buscando alguna solución", reveló.

A pesar de que este beneficio parece nuevo, aclaró que existe desde hace varios años y contempla distintas alternativas dependiendo de la situación de cada pasajero.

También existen los "Super Track"

Bravo indicó además que Metro cuenta con equipos móviles llamados "Super Track", utilizados para ayudar a personas en silla de ruedas a superar escaleras cuando no hay ascensores disponibles. Asimismo, señaló que en algunos casos funcionarios pueden ayudar a estas personas manualmente.

"Lo que no queremos ver son situaciones como las que a veces las personas, por desconocimiento o por apuro, hacen autónomamente porque además se exponen a accidentes”, sostuvo.

Metro reconoció aumento de fallas

El gerente general reconoció que durante las últimas semanas ha existido una mayor frecuencia de averías en ascensores y escaleras mecánicas.

Además, admitió que algunos equipos pueden permanecer semanas fuera de funcionamiento debido a la necesidad de importar repuestos específicos.

Metro también informó que el estado de ascensores y escaleras mecánicas puede revisarse en tiempo real tanto en la página web como en la aplicación oficial de la empresa.

Todo sobre Metro de Santiago