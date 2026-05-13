Fingieron un desmayo y una bomba: Detienen a banda que intentó estafar por más de $770 millones en tres sucursales de BancoEstado

13 may. 2026 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas luego que se les acusara de idear un elaborado plan para estafar por más de $770 millones a tres sucursales de BancoEstado, en la Región Metropolitana.

En el hecho, ocurrido el pasado 22 de enero, la banda simuló un desmayo y un falso aviso de bomba para intentar distraer al personal del banco y solicitar el pago de un vale vista.

Elaborado plan para estafar a banco

De acuerdo a lo informado por Carabineros, todo comenzó en una sucursal de BancoEstado, ubicada en avenida Pedro de Valdivia, en la comuna de Ñuñoa.

Hasta ese lugar llegó un grupo de individuos, uno de los cuales simuló sufrir un desmayo, mientras simultáneamente abandonaban un bolso que en su interior contenía un artefacto explosivo falso.

Esto generó una situación de distracción y alarma entre clientes y trabajadores del lugar. El objetivo de la maniobra era concretar el cobro fraudulento de un vale vista por un monto cercano a los $777 millones.

Paralelamente, otros integrantes de la banda estaban en sucursales de BancoEstado de San Miguel y Huechuraba, a la espera de recibir el depósito del documento para retirar el dinero, logrando solo el retiro de $45 millones.

Detención de los acusados

Las diligencias permitieron identificar a cuatro integrantes de la organización criminal, gestionándose órdenes judiciales de detención y de entrada en tres domicilios de San Ramón, Recoleta y Peñalolén.

Las órdenes fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de Santiago y ejecutadas durante esta jornada, obteniendo resultados positivos con la detención de tres imputados vinculados a los hechos.

A los detenidos, de 25, 47 y 24 años, todos chilenos y sin antecedentes, se les imputan los delitos de estafa y asociación criminal.